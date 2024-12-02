125 Bin TL'nin aylık faizi dudak uçuklattı. İşte banka banka oranlar...

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın "Mevduat faizleri, Türk lirası tasarruflarını destekleyici seviyelerde kalacak" açıklamasından sonra yatırımcılar bankaların faiz oranlarını araştırmayı sürdürüyor.
İşte banka banka 125 bin TL'nin bir aylık (32 günlük) faiz getirisi:
İŞ BANKASI
Faiz Oranı %41
Net Kazanç 4.032,79 TL
Vade Sonu Tutar 129.032,79 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı %46
Net Kazanç 4.524,59 TL
Vade Sonu Tutar 129.524,59 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı %50
Net Kazanç 4.918,03 TL
Vade Sonu Tutar 129.918,03 TL
ON Plus
Faiz Oranı %55
Net Kazanç 5.409,84 TL
Vade Sonu Tutar 130.409,84 TL
TEB
Faiz Oranı %53
Net Kazanç 5.213,11 TL
Vade Sonu Tutar 130.213,11 TL
ING
Faiz Oranı %52
Net Kazanç 5.114,75 TL
Vade Sonu Tutar 130.114,75 TL
AKBANK
Faiz Oranı %49,5
Net Kazanç 4.868,85 TL
Vade Sonu Tutar 129.868,85 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı %49
Net Kazanç 4.819,67 TL
Vade Sonu Tutar 129.819,67 TL
HALKBANK
Faiz Oranı %39
Net Kazanç 3.836,07 TL
Vade Sonu Tutar 128.836,07 TL