125 Bin TL'nin aylık faizi dudak uçuklattı. İşte banka banka oranlar...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
125 Bin TL'nin aylık faizi dudak uçuklattı. İşte banka banka oranlar...

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın "Mevduat faizleri, Türk lirası tasarruflarını destekleyici seviyelerde kalacak" açıklamasından sonra elinde nakit parası olanlar bankaların mevduat faizlerini araştırmaya başladı. Peki bankaların mevduat faiz oranları ne durumda? İşte banka banka güncel oranlar...

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın "Mevduat faizleri, Türk lirası tasarruflarını destekleyici seviyelerde kalacak" açıklamasından sonra yatırımcılar bankaların faiz oranlarını araştırmayı sürdürüyor.

İşte banka banka 125 bin TL'nin bir aylık (32 günlük) faiz getirisi:

İŞ BANKASI

Faiz Oranı %41

Net Kazanç 4.032,79 TL

Vade Sonu Tutar 129.032,79 TL

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YAPIKREDİ

Faiz Oranı %46

Net Kazanç 4.524,59 TL

Vade Sonu Tutar 129.524,59 TL

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DENİZBANK

Faiz Oranı %50

Net Kazanç 4.918,03 TL

Vade Sonu Tutar 129.918,03 TL

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ON Plus

Faiz Oranı %55

Net Kazanç 5.409,84 TL

Vade Sonu Tutar 130.409,84 TL

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TEB

Faiz Oranı %53

Net Kazanç 5.213,11 TL

Vade Sonu Tutar 130.213,11 TL

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ING

Faiz Oranı %52

Net Kazanç 5.114,75 TL

Vade Sonu Tutar 130.114,75 TL

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AKBANK

Faiz Oranı %49,5

Net Kazanç 4.868,85 TL

Vade Sonu Tutar 129.868,85 TL

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QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı %49

Net Kazanç 4.819,67 TL

Vade Sonu Tutar 129.819,67 TL

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HALKBANK

Faiz Oranı %39

Net Kazanç 3.836,07 TL

Vade Sonu Tutar 128.836,07 TL

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