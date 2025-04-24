128 bin çalışanı bulunan gıda devinden kritik karar. Türkiye'de satış rekorları kırıyor

Dünyanın en büyük gıda üreticilerinden Unilever, dondurma sektöründen çekilme kararı aldı. Londra merkezli şirket, Algida çatısı altındaki dünyaca ünlü Magnum markasını ayrı bir şirket haline getirerek halka arz edecek.

Yeni oluşum, “The Magnum Ice Cream Company” adıyla 1 Temmuz 2025’ten itibaren bağımsız bir şekilde faaliyet gösterecek. İşletmenin birincil borsası Amsterdam, ikincil listeleme ise Londra ve New York’ta olacak.

Unilever’in bu hamlesi, 2024’te duyurduğu 800 milyon avroluk maliyet azaltma planının bir parçası. Geçtiğimiz yıl 6 bin çalışanı işten çıkaran şirket, bu yıl 1.500 kişiyi daha işten çıkarmayı planlıyor.

Yeniden yapılanma öncesi Unilever’in dünya genelinde 128 bin, İngiltere’de ise 6 bin çalışanı bulunuyordu. Şirket, küresel makroekonomik belirsizliklere rağmen inovasyon ve rekabet gücüne güveniyor.

Yeni atanan CEO Fernando Fernandez, “Markalarımıza yaptığımız yatırımlar ve yenilikçi yaklaşımımız, hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak” dedi. Son bir yılda hisseleri yüzde 25 değer kazanan Unilever’in çoğunluk hisselerinin uluslararası yatırım fonlarına geçmesi bekleniyor. Türkiye’de satış rekorları kıran Algida, özellikle Magnum ile yaz aylarında yoğun talep görüyor.

Halka arz süreci, Unilever’in dondurma kolunu güçlendirmeyi ve küresel pazarda daha esnek bir yapı oluşturmayı hedefliyor. Ben & Jerry’s de bu yeni şirkete dahil olacak. Analistler, bu adımın Unilever’in ana iş kollarına odaklanmasını sağlayacağını belirtiyor. Şirket, 2025 sonuna kadar halka arzın tamamlanmasını planlıyor.

Zincir market ve bakkallarda bile satılan Algida Türkiye'de satış rekorları kırıyor.