1299 motosikletli Bilecik'ten Söğüt'e saygı sürüşü gerçekleştirdi

Kaynak: Haber Merkezi
1299 motosikletli Bilecik'ten Söğüt'e saygı sürüşü gerçekleştirdi

Bilecik Valiliği tarafından günler öncesinden duyurusu yapılan ve bu yıl 743,'su düzenlenecek Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinin tanıtımını amaçlayan saygı sürüşü Bilecik Valisi Şefik Aygöl'un öncülüğünde gerçekleştirildi.

Serhat Kaya - Bilecik / Yeniçağ

Bilecik'e geldiği ilk gün "Bilecik'i herkes bilecik" diyerek göreve başlayan Vali Şefik Aygöl, Bilecik'i tüm Türkiye ve dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda bu yıl 743.'sü düzenlenecek ve 6-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinin tanıtımı için 1299 motosikletlinin katılımı ile Bilecik'ten Söğüt Ertuğrul Gazi Türbesine saygı sürüşü gerçekleştirildi.

Bilecik'teki motosiklet tutkunlarının yanı sıra Antalya, Düzce, Karabük, Bursa, Eskişehir, Kütahya, Sakarya, İzmir ve İstanbul illerinden de katılımın olduğu etkinlik Pelitözü Gölpark'ta toplanılması ile başladı. Buradan hareket eden motosiklet konvoyu Vali Şefik Aygöl öncülüğünde Bilecik şehir merkezinden geçerek Söğüt Ertuğrulgazi Türbesine ulaştı.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardın katılımcılar türbe ziyareti gerçekleştirerrk, alp kıyafetli jandarma personelinin nöbet değişimini izlediler.

Vali Şefik Aygöl ve Bilecik Motosiklet Derneği Başkanı Erol Yörümez'in konuşmaları sonrası dev Türk Bayrağı açıldı.

Etkinliğe, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ile İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı da katıldı.

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