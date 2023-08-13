İzleyiciler 13 Ağustos Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 13 Ağustos Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 13 Ağustos Pazar TV yayın akışında ne var? 13 Ağustos Pazar bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 13 Ağustos Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 13 Ağustos Pazar TV yayın akışında ne var? 13 Ağustos Pazar bugün hangi diziler var?
13 AĞUSTOS PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Hidalgo'nun Hazinesi
11:55 Dönerse Senindir
14:05 Vermem Seni Ellere
16:40 Terminatör: Kara Kader
19:00 Atv Ana haber
20:00 Vermem Seni Ellere
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
14:00 Dönence
16:00 Yerli Dizi
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Jurassic World
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Çöp Adam
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
19:00 Star Haber
20:00 Nalan
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Yaz Şarkısı
13:15 KIsmet
16:15 Ruhun Duymaz
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaz ŞarkısI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Karaoğlan Geliyor
14:45 Şaşkın Damat
16:30 Baba Bizi Eversene
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
TV8 YAYIN AKIŞI
10:00 El Dorado
12:15 Çöller kasırgası
13:45 İşte Gelin İşte Kaynana
14:30 Karakomik Filmler 2 Arada - Kaçamak
17:00 Gazete Magazin
20:00 Masterchef Türkiye All Star