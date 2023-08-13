İzleyiciler 13 Ağustos Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 13 Ağustos Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 13 Ağustos Pazar TV yayın akışında ne var? 13 Ağustos Pazar bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 13 Ağustos Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 13 Ağustos Pazar TV yayın akışında ne var? 13 Ağustos Pazar bugün hangi diziler var?

13 AĞUSTOS PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Hidalgo'nun Hazinesi

11:55 Dönerse Senindir

14:05 Vermem Seni Ellere

16:40 Terminatör: Kara Kader

19:00 Atv Ana haber

20:00 Vermem Seni Ellere

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

14:00 Dönence

16:00 Yerli Dizi

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Jurassic World

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Çöp Adam

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

19:00 Star Haber

20:00 Nalan

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Yaz Şarkısı

13:15 KIsmet

16:15 Ruhun Duymaz

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yaz ŞarkısI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Karaoğlan Geliyor

14:45 Şaşkın Damat

16:30 Baba Bizi Eversene

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

TV8 YAYIN AKIŞI

10:00 El Dorado

12:15 Çöller kasırgası

13:45 İşte Gelin İşte Kaynana

14:30 Karakomik Filmler 2 Arada - Kaçamak

17:00 Gazete Magazin

20:00 Masterchef Türkiye All Star