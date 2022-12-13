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13 Aralık Salı bugün hangi diziler var? 13 Aralık Salı TV yayın akışında ne var?

13 Aralık Salı yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 13 Aralık Salı TV yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 13 Aralık Salı yayın akışında ne var? 13 Aralık Salı bugün hangi diziler var?

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 10:20
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13 Aralık Salı bugün hangi diziler var? 13 Aralık Salı TV yayın akışında ne var?

13 Aralık Salı bugün hangi diziler var? 13 Aralık Salı TV yayın akışında ne var?
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İzleyiciler 13 Aralık Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 13 Aralık Salı hafta başında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 13 Aralık Salı televizyonda ne var? 13 Aralık Salı bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Haftanın ikinci gününde televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 13 Aralık Salı TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 13 Aralık Salı televizyonda ne var? 13 Aralık Salı bugün hangi diziler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Baba

00:15 Sipahi

02:45 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Aldatmak

03:50 Mutfak Bahane

05:50 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hicran

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Camdaki Kız

02:30 Gelinim Mutfakta

05:00 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:20 Yasak Elma

12:45 En Hamarat Benim

16:30 Tozluyaka

18:00 Kapımdaki Dedektif

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Avatar (Yerli Sinema)

23:45 Tozluyaka

02:45 En Hamarat Benim

05:00 Son Yaz

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Gecenin Ucunda

00:15 Çöp Adam

03:00 Güzel Köylü

05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

10:30 Yazgı

12:00 Canım Annem

13:00 Kadere Karşı

14:00 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Tuzak

02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:30 Doya Doya Moda

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:40 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Yeşil Deniz

15:30 Adını Sen Koy

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yürek Çıkmazı

22:00 2022 Dünya Kupası Yarı Final Karşılaşması “Arjantin-Hırvatistan”

00:00 Yürek Çıkmazı

02:10 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:05 Adını Sen Koy

05:55 Kapanış

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