Son dakika... 13 belediye başkanı daha AKP'ye geçti

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından siyasi arenada tüm dengeleri değiştirecek adımlar atıldı.

Bugün yapılan açıklamaya göre, 13 Belediye Başkanı, AKP'ye katıldı. Bu değişiklikle birlikte, söz konusu belediye başkanlarının isimleri de netleşti.

İşte AKP'ye geçen isimler:

Yeniden Refah Partisi’nden Ağrı Eleşkirt Yayladüzü Beldesi belediye başkanı Selahattin Aysu

Yeniden Refah Partisi’nden Ağrı Eleşkirt Yücekapı Beldesi belediye başkanı İlhami Zeyrek

Yeniden Refah Partisi’nden Ağrı Hamur ilçe belediye başkanı İsmet Aslan

Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Batman Beşiri ilçe belediye başkanı Alpaslan Karabulut

HDP'den istifa eden Batman Beşiri İkiköprü Beldesi Belediye Başkanı Halil İbrahim Karabulut

Yeniden Refah Partisi’nden en istifa eden Batman Merkez Belde belediye başkanı İmadeddin Ekmiş

İYİ Parti'den istifa eden Bingöl Yedisu ilçe belediye başkanı Sedat Uçar

DP'den istifa eden Kırşehir Çiçekdağı Köseli Belde belediye başkanı Mustafa Duran

Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Konya Yalıhüyük ilçe belediye başkanı Mehmet Ali Yılmaz

Bağımsız Konya Hüyük ilçe belediye başkanı Sadık Sefer

Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Sivas Merkez ilçe belediye başkanı Ali Aydemir

Bağımsız Trabzon Vakfıkebir ilçe belediye başkanı Fuat Koçal

Yeniden Refah Partisi’nden Trabzon Arsin ilçe belediye başkanı Hamza Bilgin