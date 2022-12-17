13 bin 800 fidan toprakla buluşuyor

Gölpazarı meyve hali alanında “Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi” projesi ile ilçedeki üreticilere meyve fidanı dağıtım programı yapıldı. Yenipazar Kaymakam Vekili Rumeysa Sena Kurt ve Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer’in katılımı ile gerçekleşen fidan dağıtımında çiftçiler uygulamadan memnun kaldılar. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Timuçin Ertürk yapmış olduğu açıklamada, “Bakanlığın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce 2021 yılından itibaren “Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi” projesinin alt projesi olarak yürütülmekte olan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" (TAKEP) ile ilçemizde “Ceviz ve Badem Üretimini Yaygınlaştırma Projesi” adı altında üreticilere yüzde 50 devlet katkılı fidan dağıtımı planlanmaktadır.

Bu projeyle toplamda 210 çiftçimize fidan dağıtımı yapıldı. İlçemizde toplamda 13 bin 150 adet ceviz fidanı, 650 adet badem fidanı toprak ile buluşturulacaktır. Projenin ekonomik değeri 545 milyon 500 bin TL olup bunun yüzde 50’si olan 272 milyon 750 bin TL’si devlet katkısı olarak desteklenmiş, kalan kısmı ise üreticilerimiz tarafından karşılandı. Projede Gölpazarı ilçemizde bölge koşullarına uygun, ceviz için ana çeşit Chandler, Tozlayıcısı Franquette’dır. Badem için ana çeşit feragnes, tozlayıcı feraduel’dir” dedi.