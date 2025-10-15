Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olarak desteklediği "13. Boğaziçi Film Festivali"nin heyecanla beklenen kısa ve belgesel film seçkileri kamuoyuyla paylaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından organize edilen festival, 7 Kasım'da başlayıp 14 Kasım'a kadar sürecek.

Festival kapsamında, kısa film ve belgesel kategorilerinde toplam 31 farklı yapım, büyük ödüller için yarışırken, seyircilerden de tam not almaya çalışacak.

ULUSAL KISA FİLMLER VE ULUSLARARASI SEÇKİLER

Bu yılın "Ulusal Kısa Film" seçkisinde, öne çıkan yapımlar arasında Vikki Bardot'nun yönettiği "Bir Başkasının Rüyası", Nevzat Doğan imzalı "Bir Turna Kuşu Yapmak", Hamdi Furkan Yıldırım'ın "Defne", Gizem İbak'ın "Eudaimonia"sı yer alıyor. Ayrıca Oğuz Akyol'un "Hatırlanacak Ne Var?", İsmail Hakkı Koçak'ın "Kesik Kulak", Ömer Yavuzoğlu'nun "Köpeklerin Gecesi", Turgut Kanal'ın "Mümeyyiz", Ezgi Temel'in "Sakın Söyleme" ve Emel Bulut'un "Susmuşlar Eşiği" filmleri dikkat çekiyor.

"Uluslararası Kısa Film" kategorisinde ise çeşitlilik hakim. İran'dan "Attitude" ve "Thread", İtalya'dan "Comunque Bene", Rusya'dan "Don't You Dare", İspanya'dan "Ne Me Quitte Pas" ve "Video Store 2001" izleyiciyle buluşacak. Seçkide ayrıca Norveç yapımı "Pet- Extermination", Birleşik Krallık yapımı "There Will Come Soft Rains" ve Fransa'dan Linda Lo imzalı "We Had Fun" ile "Ya Hanouni" filmi bulunuyor.

BELGESEL SEÇKİSİNDE BÜYÜK REKABET

Festivalin "Belgesel" seçkisi de birbirinden güçlü yapımları içeriyor. Mehmet Ali Poyraz'ın "Ağaç Adam", Kenan Diler'in yönettiği "Kavak Ağacının Gölgesinde", Lütfi Öz'ün "Mukaddes"i ve Dino Omeroviç imzalı "Nena Sena" öne çıkıyor. Tolga Oskar'ın yönetmenliğindeki "Nilgün", Abdullah Harun İlhan'ın "Özgür Kelimeler: Gazelli Bir Şair", Yalçın Çiftçi'nin "Pirlerin Düğünü" filmleri de yarışıyor. Caner Kaldı'nın "Sessiz Çizgiler", Güneş Kazdal ve Jehan Barbur ortak yapımı "Tanıştığıma Memnun Oldum", Kerem Kurtuluş'un "Toprağa Dönüş" ve Murat K. Toy ile Selin Aktaş'tan "Üstad Mehmed:Siyah Kalem" adlı yapım da büyük ödül için rekabet edecek.

ÖDÜLLER VE SPONSORLAR

Festivalde belgesel kategorisinde "En İyi Film" 100 bin lira, Jüri Özel Ödülü ise 50 bin lira para ödülü kazanacak. Kısa film dalında ise ulusal ve uluslararası kategorilerde "En İyi Film" seçilen yapımlara 50'şer bin lira ödül verilecek. Festivalin en prestijli ödülü olan, yönetmen Ahmet Uluçay anısına verilen Büyük Ödül’ün sahibi ise 100 bin liralık ödülün sahibi olacak.

Festivalin ana sponsorluğunu Turkcell ve Türk Hava Yolları üstleniyor. Etkinliğe dair tüm ayrıntılara ve programa "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ve festivalin resmi sosyal medya hesaplarından erişim sağlanabilir.