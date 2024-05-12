13 dakikada maç bitti

33. haftada oynanan karşılaşmada Bayern Münih, Wolfsburg'u konuk etti ve maçı 2-0 kazandı.
Bayern Münih'in galibiyetini sağlayan goller, maçın 4. dakikasında Lovro Zvonarek ve 13. dakikasında Leon Goretzka tarafından atıldı.
Bayern Münih adına Kim Min-Jae 75 dakika boyunca sahada yer aldı, Sacha Boey ise kadroda bulunmadı.
Bu sonuçla Bayern Münih puanını 72'ye çıkartırken, Wolfsburg 37 puanda kalmış oldu.
Bundesliga'nın son haftasında Bayern Münih deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacak, Wolfsburg ise Mainz 05'i evinde ağırlayacak.
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