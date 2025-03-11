13 dokunulmazlık dosyası TBMM'de

Düzenleme: Kaynak: DHA
13 dokunulmazlık dosyası TBMM'de

TBMM Başkanlığı'na, 9 milletvekiline ait 13 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

9 milletvekilinin yasama dokunulmazlığını kaldırılması için hazırlanan 13 dosya, TBMM'ye ulaştı.

Bağımsız Edirne Milletvekili Ediz Ün, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, DEM Parti Ağrı milletvekilleri Heval Bozdağ ve Nejla Demir, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan hakkında 1'er, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında 4, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk hakkında ise 2 dokunulmazlık dosyası, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.

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