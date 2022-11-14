13 eğitim sendikası Bakan Özer'den randevu istedi

Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ile beraber getirilen kariyer basamakları sistemine karşı bir araya gelen 13 eğitim sendikası, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den randevu istedi.

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin Öğretmenlik Meslek Kanunu için iptal davasını 9 Kasım’da esastan görüşmeye başladı. Anayasa Mahkemesi, dava kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ve en fazla üyesi olan 3 eğitim sendikasının konuyla ilgili görüşlerini almaya karar verdiğini açıkladı.

Anayasa Mahkemesi'nin kararın ardından 13 eğitim sendikası, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den randevu istedi. Randevu dilekçesinde, “Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer’den, 16.11.2022 Çarşamba günü, 13 sendika genel başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve eğitim çalışanlarının sorunları hakkında görüşlerimizi iletmek üzere randevu talep ediyoruz” denildi.

ÖMK’ye karşı bir araya gelerek dilekçe veren 13 sendika şöyle:

Eğitim Sen, Eğitim-İş, Teç-Sen, Hürriyetçi Emekçi-Sen, Özgür Eğitim-Sen, Töb-Sen, Eğitim Söz-Sen, Eğitim Hak-Sen, Eşit Haklar Sendikası, Eğitimde Birlik-Sen, İdeal Eğitim-Sen, Engelsiz Eğitim-Sen, Anadolu Eğitim-Sen. (ANKA)