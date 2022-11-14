14 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 13 eğitim sendikası Bakan Özer'den randevu istedi

13 eğitim sendikası Bakan Özer'den randevu istedi

Eğitim alanında örgütlü 13 sendika, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na karşı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den randevu istedi. Sendikalar, taleplerinin kabul görmesi durumunda 16 Kasım Çarşamba günü Özer ile görüşecek.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 16:35
Takip Et

13 eğitim sendikası Bakan Özer'den randevu istedi

13 eğitim sendikası Bakan Özer'den randevu istedi
+
Aa
-

Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ile beraber getirilen kariyer basamakları sistemine karşı bir araya gelen 13 eğitim sendikası, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den randevu istedi.

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin Öğretmenlik Meslek Kanunu için iptal davasını 9 Kasım’da esastan görüşmeye başladı. Anayasa Mahkemesi, dava kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ve en fazla üyesi olan 3 eğitim sendikasının konuyla ilgili görüşlerini almaya karar verdiğini açıkladı.

Anayasa Mahkemesi'nin kararın ardından 13 eğitim sendikası, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den randevu istedi. Randevu dilekçesinde, “Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer’den, 16.11.2022 Çarşamba günü, 13 sendika genel başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve eğitim çalışanlarının sorunları hakkında görüşlerimizi iletmek üzere randevu talep ediyoruz” denildi.

ÖMK’ye karşı bir araya gelerek dilekçe veren 13 sendika şöyle:

Eğitim Sen, Eğitim-İş, Teç-Sen, Hürriyetçi Emekçi-Sen, Özgür Eğitim-Sen, Töb-Sen, Eğitim Söz-Sen, Eğitim Hak-Sen, Eşit Haklar Sendikası, Eğitimde Birlik-Sen, İdeal Eğitim-Sen, Engelsiz Eğitim-Sen, Anadolu Eğitim-Sen. (ANKA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
1
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
2
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
3
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
4
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
5
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
6
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
7
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
﻿Kendini yakan kadını komşuları söndürdü
﻿Kendini yakan kadını komşuları söndürdü
﻿Kendini yakan kadını komşuları söndürdü
﻿Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 45 gözaltı
﻿Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 45 gözaltı
﻿Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 45 gözaltı
﻿Muğla Büyükşehir Belediyesi 4 personel alacak
﻿Muğla Büyükşehir Belediyesi 4 personel alacak
﻿Muğla Büyükşehir Belediyesi 4 personel alacak
﻿Heimlich Manevrası yine hayat kurtardı. Halil’in yardımına öğretmenleri koştu
﻿Heimlich Manevrası yine hayat kurtardı. Halil’in yardımına öğretmenleri koştu
﻿Heimlich Manevrası yine hayat kurtardı. Halil’in yardımına öğretmenleri koştu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.