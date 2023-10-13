İzleyiciler 13 Ekim Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 13 Ekim Cuma ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 13 Ekim Cuma TV yayın akışında ne var? 13 Ekim Cuma bugün hangi diziler var?
Hafta sonuna doğru televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 13 Ekim Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 13 Ekim Cuma TV yayın akışında ne var? 13 Ekim Cuma bugün hangi diziler var?
13 EKİM CUMA 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Dilek Taşı
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:15 Bu Tabak Kimin?
17:30 Kirli Sepeti
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
22:45 Orta Sayfa
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:30 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular