İzleyiciler 13 Ekim Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 13 Ekim Cuma ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 13 Ekim Cuma TV yayın akışında ne var? 13 Ekim Cuma bugün hangi diziler var?

Hafta sonuna doğru televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 13 Ekim Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 13 Ekim Cuma TV yayın akışında ne var? 13 Ekim Cuma bugün hangi diziler var?

13 EKİM CUMA 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Dilek Taşı

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:15 Bu Tabak Kimin?

17:30 Kirli Sepeti

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Kirli Sepeti

22:45 Orta Sayfa

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:30 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular