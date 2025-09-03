03 Eylül 2025 Çarşamba
İstanbul
29°
Foto Galeri
Video Galeri
E-Gazete
Gündem
Spor
Yaşam
Magazin
Ekonomi
Dünya
Teknoloji
Yazarlar
Resmi İlanlar
Anasayfa
Gündem
13 genç hakkında flaş karar! Saraçhane eylemlerinde tutuklanmışlardı
13 genç hakkında flaş karar! Saraçhane eylemlerinde tutuklanmışlardı
03 Eylül 2025 / 16:12
Düzenleme:
03 Eylül 2025 / 16:13
Kaynak: Haber Merkezi
Saraçhane eylemlerinde tutuklanan 13 genç hakkında tahliye kararı verildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Son Haberler
Şap krizi 5 milyar dolarlık zarara yol açtı: Yönetimde vizyon eksikliği eleştirildi
Efsane iş insanı Fethi Kamışlı’ya son veda!
Öğrencilere çanta ve kırtasiye seti dağıtıldı
Hakemliği bıraktığı iddia ediliyordu! Halil Umut Meler'den haber var
Dünyanın lanetlileri
Ana Sayfa
Künye
Gizlilik İlkeleri
Aydınlatma Metni
Çerez Politikası
Gündem
Ekonomi
Dünya
Spor
Magazin
Kültür Sanat
Yaşam
Yazarlar
Resmi İlanlar
Teknoloji
İpucu
Reklam
Video
Foto Galeri
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Yeniçağ TV
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Google Play
Apple Store
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
YUKARI
Anasayfa
Son Dakika
Manşetler
Yazarlar
Foto Galeri
Web Tv
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Gündem
Spor
Yaşam
Magazin
Ekonomi
Dünya
Teknoloji
Yazarlar
Resmi İlanlar
Gözden Kaçmasın
Kültür Sanat
Reklam
Video
Foto Galeri
Kurumsal
Künye
İletişim
Gizlilik İlkeleri
Aydınlatma Metni
Çerez Politikası
© Copyright 2023 Yeniçağ Gazetesi