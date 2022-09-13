13 günlük bebeğini karınca ilacıyla öldürmek isteyen cani hâkim karşısına çıktı

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, anne Türkan O. kucağında bebeğiyle, sanık Serhat Oskan ise tutuklu bulunduğu Kocaeli'ndeki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tarafların avukatları da salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanının Adli Tıp Kurumundan beklenen raporun henüz gelmemesini belirtmesinin ardından söz verilen sanık, 15 yıllık evliliğinde ailesindeki kimseye zarar vermediğini ileri sürdü.

Bebeğine kasıtlı olarak zarar vermediğini de iddia eden sanık Oskan, "Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum. Bugün bana 'öl' desinler ölürüm. Mağdur durumdayım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Türkan O. ise daha önceden şikâyetçi olduğunu hatırlatarak, çocuklarıyla ilgilenmesi gerektiğini, bu nedenle duruşmalara katılmak istemediğini dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAY

Yalova'da, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk sahibi Serhat O, 8 Kasım 2021'de 13 günlük kızını mamasına kattığı karınca ilacıyla zehirlemeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Bebek E.E.O. ise hastanedeki tedavisinin ardından annesine teslim edilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, daha önce de büyük kızına yönelik benzer bir suç işlediğine dair adli sicil kaydı bulunan sanığın, "Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunulmuştu.