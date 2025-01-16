13 hastaneli sağlık devi iflas etti. Binlerce doktor ve hemşire işsiz kalacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
13 hastaneli sağlık devi iflas etti. Binlerce doktor ve hemşire işsiz kalacak

ABD merkezli Prospect Medical Holdings, iflas başvurusunda bulundu. Kaliforniya, Pensilvanya, Rhode Island ve Connecticut’ta toplam 13'ten fazla hastaneye sahip olan şirket, 400 milyon dolardan fazla borç ile mahkemeye iflas için başvurdu.

ABD merkezli ünlü sağlık şirketi Prospect Medical Holdings, mahkemeye iflas başvurusunda bulundu. Prospect Medical’den yapılan açıklamada, "İflas koruma süreci boyunca hastanelerimiz, tıp merkezlerimiz ve doktor ofislerimiz açık kalacak ve hasta bakımı kesintisiz devam edecek," ifadelerine yer verildi.

Prospect Medical’in iflası, özel sermaye destekli Steward Health Care’in iflasından yalnızca bir yıl sonra geldi. Steward gibi Prospect Medical de, özel sermaye yatırımları nedeniyle borçlanmış, hastanelerindeki kritik hizmetlerde aksamalara yol açmıştı.

bbb.jpg

Prospect Medical ve Steward’ın, hastane gayrimenkullerinin değerini kullanarak yüz milyonlarca dolarlık ödemeler yaptığını ve bu durumun hasta bakımına ayrılan fonları azalttığını ortaya çıkardı.

2018 yılında Prospect Medical, liderliğine 457 milyon dolarlık bir temettü ödemesi gerçekleştirdi. Bu ödemenin 90 milyon doları CEO Sam Lee’ye, 257 milyon doları ise özel sermaye şirketi Leonard Green & Partners’ın hissedarlarına verildi.

750 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPTI

Geçtiğimiz hafta, iki partili bir ABD Senato komitesi, Leonard Green ve Prospect Medical’in kâr odaklı mali yönetimi nedeniyle, sağlık altyapısında kritik bozulmalara yol açtığını tespit etti. Komite, bu modelin özellikle kırsal ve yetersiz hizmet alan bölgelerde sağlık sistemini tehdit ettiğini belirtti.

Leonard Green ve Prospect Medical, Senato’nun bulgularını reddetti. Prospect Medical’den yapılan açıklamada, "Komite, hastanelerimizin kalitesine dair değerlendirme yaparken yerel seviyedeki verileri göz ardı etti" ifadeleri kullanıldı.

has.jpeg

Şirket ayrıca hastanelerine 750 milyon dolar yatırım yaptığını ve 900 milyon dolardan fazla ücretsiz ve yardımlı hasta bakım hizmeti sağladığını belirtti.

Şirket, iflas başvurusuna rağmen geçmişte nakit sıkıntısı çeken ve iflasın eşiğinde olan hastaneleri devraldığını ve yeniden hizmete soktuğunu savundu. Ancak Senato raporu, bu tür işlemlerin uzun vadede hastanelerin mali sürdürülebilirliğini baltaladığını vurguladı.

Son Haberler
Tek yangın 2 binayı yaktı
Tek yangın 2 binayı yaktı
13 hastaneli sağlık devi iflas etti. Binlerce doktor ve hemşire işsiz kalacak
13 hastaneli sağlık devi iflas etti. Binlerce doktor ve hemşire işsiz kalacak
Türkler, dünyanın en büyük gemisini alıyor. 23 yıllık ama fiyatı dudak uçuklattı
Türkler, dünyanın en büyük gemisini alıyor. 23 yıllık ama fiyatı dudak uçuklattı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
Meteoroloji’den ‘kar’ alarmı… Çok kuvvetli vuracak, hava buz kesecek! (16 Ocak 2025)
Meteoroloji’den ‘kar’ alarmı… Çok kuvvetli vuracak, hava buz kesecek! (16 Ocak 2025)