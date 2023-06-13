13 Haziran Salı TV yayın akışında ne var? 13 Haziran Salı bugün hangi diziler var?

13 Haziran Salı yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 13 Haziran Salı yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 13 Haziran Salı TV yayın akışında ne var? 13 Haziran Salı bugün hangi diziler var?

13 Haziran Salı TV yayın akışında ne var? 13 Haziran Salı bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 13 Haziran Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 13 Haziran Salı hafta başında ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 13 Haziran Salı kanallarda ne var? 13 Haziran Salı bugün hangi diziler var?

Hafta başında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 13 Haziran Salı TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 13 Haziran Salı televizyonda ne var? 13 Haziran Salı bugün hangi diziler var?

13 HAZİRAN SALI TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

0x0-kadir-gecesi-tv-programlari-2022-i-27-nisan-tv-yayin-akisi-ile-bugun-tvde-neler-var-kadir-gecesi-ozel-yayin-ha-1651049905220.jpg

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

09:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Maviye Sürgün

22:30 Gerzek Şaban (Yerli Sinem

1052336.jpg

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

20-3-8aar.jpg

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

fox.jpg

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 En Hamarat Benim

16:30 Tetikçinin Oğlu

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Kılıbık (Yerli Sinema)

22:30 Tetikçinin Oğlu

preview.jpg

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

040c684e7a013746dd6aebfc66316f80.jpg

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

Öne Çıkanlar
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Son Haberler
Profesörden karın zarı kanseriyle ilgili hayat kurtaran uyarılar Sağlık
Profesörden karın zarı kanseriyle ilgili hayat kurtaran uyarılar
Özel okul fiyatları belli oldu. Türkiye'de artık zenginler ve fakirler var Ekonomi
Özel okul fiyatları belli oldu. Türkiye'de artık zenginler ve fakirler var
AB: Ukrayna'nın toparlanma için bu yıl ilave 13 milyar avroya ihtiyacı var Dünya
AB: Ukrayna'nın toparlanma için bu yıl ilave 13 milyar avroya ihtiyacı var
3 ayrı dolandırıcılık soruşturması: 13 gözaltı kararı Güncel
3 ayrı dolandırıcılık soruşturması: 13 gözaltı kararı
Eşini kasığından vuran sanığa 28 yıl hapis istemi Güncel
Eşini kasığından vuran sanığa 28 yıl hapis istemi
Kahramanmaraş'ta deprem Güncel
Kahramanmaraş'ta deprem
Mahsun Kırmızıgül'ün film davasında karar çıktı Magazin
Mahsun Kırmızıgül'ün film davasında karar çıktı