13 Haziran Salı TV yayın akışında ne var? 13 Haziran Salı bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 13 Haziran Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 13 Haziran Salı hafta başında ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 13 Haziran Salı kanallarda ne var? 13 Haziran Salı bugün hangi diziler var?

Hafta başında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 13 Haziran Salı TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 13 Haziran Salı televizyonda ne var? 13 Haziran Salı bugün hangi diziler var?

13 HAZİRAN SALI TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

09:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Maviye Sürgün

22:30 Gerzek Şaban (Yerli Sinem

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 En Hamarat Benim

16:30 Tetikçinin Oğlu

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Kılıbık (Yerli Sinema)

22:30 Tetikçinin Oğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023