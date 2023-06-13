13 Haziran Salı TV yayın akışında ne var? 13 Haziran Salı bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 13 Haziran Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 13 Haziran Salı hafta başında ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 13 Haziran Salı kanallarda ne var? 13 Haziran Salı bugün hangi diziler var?
Hafta başında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 13 Haziran Salı TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 13 Haziran Salı televizyonda ne var? 13 Haziran Salı bugün hangi diziler var?
13 HAZİRAN SALI TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
09:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Maviye Sürgün
22:30 Gerzek Şaban (Yerli Sinem
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 En Hamarat Benim
16:30 Tetikçinin Oğlu
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Kılıbık (Yerli Sinema)
22:30 Tetikçinin Oğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023