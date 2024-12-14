13 ilin 20 ilçesinde arsası ve evi olanlar köşeyi dönecek. Herkes buralarda yaşamak istiyor

Uluslararası Koordinasyon Komitesi’nin düzenlediği toplantılar sonucunda, Türkiye'nin 13 ilindeki 20 ilçe "Cittaslow" (Sakin Şehir) unvanını kazandı.

Bu unvan, söz konusu ilçelerin sadece tatil beldesi olmaktan öteye geçerek, sürdürülebilir turizm ve yatırımlar açısından büyük bir potansiyel taşıdığını gösteriyor.

Bu ilçelerde evi ya da arsası olanlar, hem ticari hem de yaşam kalitesi açısından önemli kazançlar elde edebilir.

“Cittaslow” (Sakin Şehir) unvanı, doğasıyla, yaşam kalitesiyle ve huzurlu atmosferiyle dikkat çeken ilçelere verilen bir ödül. Bu ilçeler, büyükşehirlerin stresli ortamından uzaklaşıp daha sakin bir yaşam arayanlar için cazip hale geliyor.

Aynı zamanda bu ünvan, bölgenin turizm ve yatırım potansiyelini arttırıyor. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yer alan bu ilçeler, artık sadece doğal güzellikleriyle değil, sürdürülebilir gelişim ve ekonomik fırsatlar ile de öne çıkıyor.

YATIRIMCILAR İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Sakin şehir unvanı, bu ilçeleri sadece yerleşim yeri değil, aynı zamanda yatırım alanı haline getiriyor. Özellikle gayrimenkul sektöründe büyük bir potansiyel barındıran bu ilçeler, hem yerel halk hem de dışarıdan gelen yatırımcılar için fırsatlar sunuyor. Evi ya da arsası olanlar, bu potansiyel ile değer kazanan gayrimenkullerinden büyük kazançlar sağlayabilir.

Sakin şehir unvanına sahip ilçeler, doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla da ön plana çıkıyor. Bu ilçeler, hem yerel hem de uluslararası turistlerin ilgisini çekerken, aynı zamanda bölgeye yapılan yatırımların artmasına neden oluyor. Tarihi dokusuyla, sakin atmosferiyle bu ilçeler, ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor.

İŞTE TÜRKİYE'NİN SAKİN ŞEHİRLERİ

Türkiye'nin farklı illerinden 20 ilçe, sakin şehir unvanı alarak gelişim fırsatları yaratmış durumda. İzmir’in Seferihisar, Şanlıurfa’nın Halfeti, Ordu’nun Perşembe gibi ilçeleri, doğal güzellikleriyle dikkat çekerken, Bodrum, Marmaris gibi turistik bölgeler de ekonomik kalkınmaya büyük katkı sağlıyor. Bu ilçelerde evi ya da arsası olanlar, hem yaşam kalitesini artırabilir hem de değer kazanan gayrimenkullerinden ticari kazanç elde edebilir.

İŞTE O İLÇELER:

İzmir, Seferihisar

Şanlıurfa, Halfeti

Ordu, Perşembe

İzmir, Foça

Bartın, Amasra

Antalya, Kemer

Nevşehir, Ürgüp

Rize, Çamlıhemşin

Antalya, Kaş

İzmir, Çeşme

Muğla, Bodrum

Muğla, Marmaris

Aydın, Kuşadası

Muğla, Fethiye

Antalya, Alanya

Artvin, Şavşat

İzmir, Urla

Balıkesir, Ayvalık

Karabük, Safranbolu

Çanakkale, Bozcaada

Bu 20 ilçede gayrimenkul yatırımlarının değeri hızla artıyor. Sakin şehir ünvanı, bölgenin cazibesini daha da artırırken, yatırımcılar için büyük fırsatlar yaratıyor. Hem yazlık hem de turizm odaklı projeler için büyük bir potansiyel barındıran bu ilçeler, yaşam kalitesi arayanlar ve yatırımcılar için cazip birer seçenek haline geliyor.