İzleyiciler 13 Kasım Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 13 Kasım Pazartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 13 Kasım Pazartesi TV yayın akışında ne var? 13 Kasım Pazartesi bugün hangi diziler var?
Haftanın ilk gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 13 Kasım Pazartesi yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 13 Kasım Pazartesi TV yayın akışında ne var? 13 Kasım Pazartesi bugün hangi diziler var?
13 KASIM PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:00 Arka Sokaklar
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Bir Derdim Var
22:45 Bir Derdim Var
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye All Star / Yeni Bölüm
00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk / Tekrar
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan Güncel / Canlı
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak Güncel / Canlı
16:15 Sakla Beni Yerli Dizi / Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Ömer Yerli Dizi / Özel Bölüm
20:00 Ömer Yerli Dizi / Yeni Bölüm
00:15 Sakla Beni Yerli Dizi / Tekrar
FOX YAYIN AKIŞI
07.45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 Yasak Elma
13.15 En Hamarat Benim
16.00 Yabani
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Bambaşka Biri
00.00 Şahane Hayatım
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Aile
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Mutfak Bahane
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Safir