İzleyiciler 13 Kasım Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 13 Kasım Pazartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 13 Kasım Pazartesi TV yayın akışında ne var? 13 Kasım Pazartesi bugün hangi diziler var?

Haftanın ilk gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 13 Kasım Pazartesi yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 13 Kasım Pazartesi TV yayın akışında ne var? 13 Kasım Pazartesi bugün hangi diziler var?

13 KASIM PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Arka Sokaklar

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Bir Derdim Var

22:45 Bir Derdim Var

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye All Star / Yeni Bölüm

00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk / Tekrar

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan Güncel / Canlı

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak Güncel / Canlı

16:15 Sakla Beni Yerli Dizi / Tekrar

18:15 Star Haber

19:00 Ömer Yerli Dizi / Özel Bölüm

20:00 Ömer Yerli Dizi / Yeni Bölüm

00:15 Sakla Beni Yerli Dizi / Tekrar

FOX YAYIN AKIŞI

07.45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 Yasak Elma

13.15 En Hamarat Benim

16.00 Yabani

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Bambaşka Biri

00.00 Şahane Hayatım

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Aile

ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Safir