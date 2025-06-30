13 katlı bina yerle bir oldu!

Düzenleme: Kaynak: İHA
13 katlı bina yerle bir oldu!

Hatay'ın Antakya ilçesinde 13 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle yıkımı vatandaşlara deprem etkisi yaşattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde bulunan 13 katlı bina, iş makinesinin darbeleriyle kontrollü olarak yıkıldı.

13 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Binanın yıkımı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 13 katlı binanın yıkımını izleyen vatandaş binanın yıkım esnasında deprem etkisi yaşatarak sarsıntı oluşturduğunu söyledi.

"KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE YIKILDI"

Depremde hasar alan 13 katlı binanın yıkılma esnasındaki sarsıntı bize depremi hatırlattığını ifade eden Mehmet Şirin, "Arkamızda yıkılan 13 katlı bina, depremde inşaat halindeydi. Depremden sonra hasar aldı ve yıkım kararı çıkmış. Mahkeme süreci nedeniyle bugün yıkıldı. Bina çok hasarlıydı ve yıkılacağını hissediyorduk. 13 katlı binaydı ve iş makinelerinin darbesiyle kontrollü bir şekilde yıkıldı.

O yıkımda çıkan ses bize depremi hatırlattı. Hüzün ve üzüntü içerisinde yıkımı izlemiş olduk. Yıkılma esnasındaki sarsıntı çok şiddetliydi. Bina veya başka nedenlerden sarsıntı olduğunda korku içinde kalıyoruz. Yıkım esnasında kullanılan su tankerin daha fazla toz olmasını engellemesi bize memnun etti" ifadelerini kullandı.

13 katlı bina yerle bir oldu!

13 katlı bina yerle bir oldu!

13 katlı bina yerle bir oldu!

13 katlı bina yerle bir oldu!

13 katlı bina yerle bir oldu!

13 katlı bina yerle bir oldu!

13 katlı bina yerle bir oldu!

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