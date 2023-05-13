13 Mayıs Cumartesi TV yayın akışında ne var? 13 Mayıs Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 13 Mayıs Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 13 Mayıs Cumartesi hafta sonunda ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 13 Mayıs Cumartesi kanallarda ne var? 13 Mayıs Cumartesi bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 13 Mayıs Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 13 Mayıs Cumartesi televizyonda ne var? 13 Mayıs Cumartesi bugün hangi diziler var?

13 MAYIS CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:00 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Beşinci Tat

14:45 Üç Kız Kardeş

17:00 Kardeşlik Maçı

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Gülcemal

14:45 Yasak Elma

16:15 Tetikçinin Oğlu

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Adım Farah

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:45 Çöp Adam

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Midway (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:45 Survivor Panorama

15:15 O Ses Türkiye

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023