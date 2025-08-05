13 milyar yıllık sır ortaya çıktı

Kaynak: AA
13 milyar yıllık sır ortaya çıktı

Bilim insanları, evrenin ilk oluşan molekülü olduğu tahmin edilen helyum hidrür iyonunu laboratuvar ortamında yeniden oluşturmayı başardı.

Alman araştırmacılar, Cryogenic Storage Ring (CSR) adlı deneysel sistemde evrenin oluşumundan hemen sonraki birkaç kelvin sıcaklıktaki ortamı taklit etti.

ScienceDaily'in haberine göre deneyler, daha önceki varsayımların aksine, bu reaksiyonların düşük sıcaklıklarda da oldukça hızlı gerçekleştiğini ortaya koydu.

Bu bulgular, erken evrendeki moleküler soğuma süreçlerinin ve yıldız oluşumunun düşünüldüğünden daha etkili olduğunu gösteriyor.

Ayrıca, uzun süredir kabul edilen teorik modellerin hata içerdiği ve güncellenmesi gerektiği belirtildi.

Çalışma, ilk yıldızların oluşumuna dair bilgileri derinleştiriyor.

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