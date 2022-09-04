Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri’nde imha skandalı. 13 milyon lira böyle çarçur olmuş

Temmuz ayında yıllık enflasyon TÜİK verilerine göre yüzde 79,60 olarak gerçekleşti. Türkiye'de halk enflasyon canavarı altında inim inim inlerken krizden payını en çok market fiyatları aldı.

Gıda fiyatlarındaki enflasyon oranı çok daha yüksek. Yine TÜİK verilerine göre Temmuz ayında gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki enflasyon yüzde 94,65 oldu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı bir indirim kampanyası başlatıldığı belirtilmişti.

TARIM KREDİ'DE SKANDALLAR BİTMİYOR

Milli Gazete'den Saadettin İnan'ın haberine göre, ağustos ayı içinde Tarım Kredi Marketlerin iade ambarlarında bulunan ürünlerden 13 milyon 88 bin 788 liralık ürünün yerinde imha edildiği ortaya çıktı.

Stok takibinin iyi yapılmamasından dolayı tam 13 milyon lira tutarında bir ürünün imha edilmesi, gıdada yaşanan büyük skandalı gözler önüne serdi. Zincir marketlerde böylesine bir imha rakamının yaşanmasının mümkün olmadığının altı çizilirken, Tarım Kredi Marketlerde yaşanan bu skandala rağmen hiç kimsenden hesap sorulmaması da dikkat çekiyor.

SADECE BİR DEPODA 7 MİLYON LİRALIK İMHA!

Milli Gazete’nin ulaştığı verilere göre, Tarım Kredi Marketlerin depolarında Ağustos ayında yerinde imha edilen ürün miktarının tutarı 13 milyon 88 bin 788 lira. En büyük yerinde imha miktarı 7 milyon 161 bin lira ile İstanbul Anadolu Depo’da gerçekleşirken, bu depoyu sırasıyla; İzmir Depo 1 milyon 596 bin 983 TL, Mersin Tarsus Depo 1 milyon 065 bin 923 TL, Ankara Depo 702 bin 265 TL, İstanbul Avrupa Depo 550 bin 855 TL, Bursa Depo 363 bin 803 TL, İzmir Menemen Depo 311 bin 142 TL, Konya Depo 274 491 TL, Antalya Serik Depo 373 bin 076 TL, Sivas Depo 298 bin 814 TL, Samsun Depo 124 bin 122 TL, Diyarbakır Depo 145 bin 977 TL ve Erzurum Depo 119 bin 324 lira ile takip etti.

PEYNİR SKANDALI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Fahrettin Poyraz döneminde Tarım Kredi Marketlerin başına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tam 15 defa hileli gıda üretmekten dolayı ifşa edilmiş firma ortağı Yavuz Mehmet Bulut atanırken, geçtiğimiz yıl da olgunlaştırılmış 10 bin peynir tenekesinin içinden tuz çıkmıştı.

Ortaya çıkan skandallarla ilgili olarak yöneticilerden hesap sormak yerine Fahrettin Poyraz, hileli gıda üretiminde Bakanlık belgeli Yavuz Mehmet Bulut’u kamuoyunu da yanıltarak uzun bir süre koruma altına alırken, 10 bin teneke peynirden çıkan tuz skandalından da hiçbir sonuç alınamayarak, peynir vurgunun zararı şirket tarafından karşılanmıştı. Gelinen noktada stok verileri takip edilmediği ve firmalardan iadesiz ürün alınmasından dolayı tam 13 milyon lira tutarındaki ürünün imha edilerek çöpe atılması, ‘Gıda fiyatları bu anlayışla mı düşürülecek?’ sorusunu gündeme getirdi.

İMHA EDİLEN ÜRÜNLER NELER?

Tarım Kredi Marketlerin depolarında Ağustos ayında imha edilen ürünlerin neler olduğu bilinmezken, Tarım Kredi Marketlerin konuyla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak ediliyor.