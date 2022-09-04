4 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri’nde imha skandalı. 13 milyon lira böyle çarçur olmuş

Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri’nde imha skandalı. 13 milyon lira böyle çarçur olmuş

Ekonomik kriz nedeniyle fahiş bir şekilde artan market fiyatlarına müdahale etmek için AKP iktidarı tarafından devreye sokulan Tarım Kredi Kooperatifleri Markterleri’nde ağustos ayında 13 milyon liralık ürünün yapılan hata sonucu imha edildiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 22:55
Takip Et

13 milyon lira böyle çarçur olmuş. Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri’nde imha skandalı

Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri’nde imha skandalı. 13 milyon lira böyle çarçur olmuş
+
Aa
-

Temmuz ayında yıllık enflasyon TÜİK verilerine göre yüzde 79,60 olarak gerçekleşti. Türkiye'de halk enflasyon canavarı altında inim inim inlerken krizden payını en çok market fiyatları aldı. 

Gıda fiyatlarındaki enflasyon oranı çok daha yüksek. Yine TÜİK verilerine göre Temmuz ayında gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki enflasyon yüzde 94,65 oldu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı bir indirim kampanyası başlatıldığı belirtilmişti.

TARIM KREDİ'DE SKANDALLAR BİTMİYOR

Milli Gazete'den Saadettin İnan'ın haberine göre, ağustos ayı içinde Tarım Kredi Marketlerin iade ambarlarında bulunan ürünlerden 13 milyon 88 bin 788 liralık ürünün yerinde imha edildiği ortaya çıktı.

Stok takibinin iyi yapılmamasından dolayı tam 13 milyon lira tutarında bir ürünün imha edilmesi, gıdada yaşanan büyük skandalı gözler önüne serdi. Zincir marketlerde böylesine bir imha rakamının yaşanmasının mümkün olmadığının altı çizilirken, Tarım Kredi Marketlerde yaşanan bu skandala rağmen hiç kimsenden hesap sorulmaması da dikkat çekiyor.

SADECE BİR DEPODA 7 MİLYON LİRALIK İMHA!

Milli Gazete’nin ulaştığı verilere göre, Tarım Kredi Marketlerin depolarında Ağustos ayında yerinde imha edilen ürün miktarının tutarı 13 milyon 88 bin 788 lira. En büyük yerinde imha miktarı 7 milyon 161 bin lira ile İstanbul Anadolu Depo’da gerçekleşirken, bu depoyu sırasıyla; İzmir Depo 1 milyon 596 bin 983 TL, Mersin Tarsus Depo 1 milyon 065 bin 923 TL, Ankara Depo 702 bin 265 TL, İstanbul Avrupa Depo 550 bin 855 TL, Bursa Depo 363 bin 803 TL, İzmir Menemen Depo 311 bin 142 TL, Konya Depo 274 491 TL, Antalya Serik Depo 373 bin 076 TL, Sivas Depo 298 bin 814 TL, Samsun Depo 124 bin 122 TL, Diyarbakır Depo 145 bin 977 TL ve Erzurum Depo 119 bin 324 lira ile takip etti.

PEYNİR SKANDALI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Fahrettin Poyraz döneminde Tarım Kredi Marketlerin başına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tam 15 defa hileli gıda üretmekten dolayı ifşa edilmiş firma ortağı Yavuz Mehmet Bulut atanırken, geçtiğimiz yıl da olgunlaştırılmış 10 bin peynir tenekesinin içinden tuz çıkmıştı.

Ortaya çıkan skandallarla ilgili olarak yöneticilerden hesap sormak yerine Fahrettin Poyraz, hileli gıda üretiminde Bakanlık belgeli Yavuz Mehmet Bulut’u kamuoyunu da yanıltarak uzun bir süre koruma altına alırken, 10 bin teneke peynirden çıkan tuz skandalından da hiçbir sonuç alınamayarak, peynir vurgunun zararı şirket tarafından karşılanmıştı. Gelinen noktada stok verileri takip edilmediği ve firmalardan iadesiz ürün alınmasından dolayı tam 13 milyon lira tutarındaki ürünün imha edilerek çöpe atılması, ‘Gıda fiyatları bu anlayışla mı düşürülecek?’ sorusunu gündeme getirdi.

İMHA EDİLEN ÜRÜNLER NELER?

Tarım Kredi Marketlerin depolarında Ağustos ayında imha edilen ürünlerin neler olduğu bilinmezken, Tarım Kredi Marketlerin konuyla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak ediliyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
1
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
2
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
﻿Kör kahin Baba Vanga'dan yeni bir virüs kehaneti: Kontrolden çıkacak ve tüm insanlığı etkisi altına alacak
3
﻿Kör kahin Baba Vanga'dan yeni bir virüs kehaneti: Kontrolden çıkacak ve tüm insanlığı etkisi altına alacak
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
4
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
﻿MasterChef yarışmacısı Burak Kaya hakkında şok eden şiddet iddiası. Eski sevgilisi konuştu
5
﻿MasterChef yarışmacısı Burak Kaya hakkında şok eden şiddet iddiası. Eski sevgilisi konuştu
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
6
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
7
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
﻿Pakistan'da muson yağmurları 1314 can aldı
﻿Pakistan'da muson yağmurları 1314 can aldı
﻿Pakistan'da muson yağmurları 1314 can aldı
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
﻿Serinlemek için gölete giren 2 kardeş boğuldu
﻿Serinlemek için gölete giren 2 kardeş boğuldu
﻿Serinlemek için gölete giren 2 kardeş boğuldu
﻿Son dakika haberi: Letonya açıklarında özel jet düştü
﻿Son dakika haberi: Letonya açıklarında özel jet düştü
﻿Son dakika haberi: Letonya açıklarında özel jet düştü
﻿Cami tuvaletinde ölü bulundu
﻿Cami tuvaletinde ölü bulundu
﻿Cami tuvaletinde ölü bulundu
﻿Serinlemek için denize girdi cesedi 5 kilometre ötede bulundu
﻿Serinlemek için denize girdi cesedi 5 kilometre ötede bulundu
﻿Serinlemek için denize girdi cesedi 5 kilometre ötede bulundu
﻿Hatay'da trafik kazası: 1 ölü
﻿Hatay'da trafik kazası: 1 ölü
﻿Hatay'da trafik kazası: 1 ölü
﻿Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
﻿Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
﻿Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
﻿Otomobille husumetlisinin önünü kesip pompalı ile ateş açtı: 1 ölü
﻿Otomobille husumetlisinin önünü kesip pompalı ile ateş açtı: 1 ölü
﻿Otomobille husumetlisinin önünü kesip pompalı ile ateş açtı: 1 ölü
﻿Olmadı ama sizinle gurur duyuyoruz Filenin Efeleri
﻿Olmadı ama sizinle gurur duyuyoruz Filenin Efeleri
﻿Olmadı ama sizinle gurur duyuyoruz Filenin Efeleri
﻿Macar rakibinden Trabzonspor'a 6-0'lık gözdağı
﻿Macar rakibinden Trabzonspor'a 6-0'lık gözdağı
﻿Macar rakibinden Trabzonspor'a 6-0'lık gözdağı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.