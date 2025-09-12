13 milyonluk vurgun ortaya çıkartıldı!



Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ile Ereğli Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede 516 kişinin dolandırılması üzerine çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonunda 13 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen; E.C.Y., O.C.Y., Y.Ç., H.Ü., Y.K., U.D. ve Ö.G. isimli kişiler Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.



Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 16 cep telefonu, 19 sim kart, 19 kredi kartı ve çok sayıda dijital materyal ile 29 bin 355 lira nakit para suç unsuru olarak ele geçirildi. Gözaltına alınarak Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Öte yandan, aynı dosya kapsamında dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen 13 kişinin daha önce farklı illerde gözaltına alınarak tutuklandığı da bildirildi.