13 Ocak Cuma bugün hangi diziler var? 13 Ocak Cuma TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 13 Ocak Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 13 Ocak Cuma hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 13 Ocak Cuma televizyonda ne var? 13 Ocak Cuma bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Hafta sonuna doğru televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 13 Ocak Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 13 Ocak Cuma televizyonda ne var? 13 Ocak Cuma bugün hangi diziler var?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
23:45 Çırak (Yabancı Sinema)
01:45 Çırak (Yabancı Sinema)
03:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
22:00 Ateş Kuşları
00:30 Ateş Kuşları
03:00 Mutfak Bahane
05:00 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Da Vinci Şifresi (Yabancı Sinema)
23:00 Da Vinci Şifresi (Yabancı Sinema)
00:15 Sokak Yarışçısı (Yabancı Sinema)
02:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
17:00 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 İyilik
23:30 Orta Sayfa
01:30 Yalnız Kalpler
02:30 En Hamarat Benim
04:00 Senden Daha Güzel
06:00 Kefaret
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ömer
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Toparak İle Fidan
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Ömer
03:30 Çöp Adam
05:00 Hayat Bazen Tatlıdır
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
10:30 Yazgı
13:00 Canım Annem
14:00 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
23:15 Survivor Panorama Gönüllüler
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Doya Doya Moda
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Hangimiz Sevmedik
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:15 Kalk Gidelim
15:30 Adını Sen Koy
16:45 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
23:30 Yürek Çıkmazı
02:30 Hangimiz Sevmedik
04:50 Adını Sen Koy
05:45 Kapanış
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