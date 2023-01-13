13 Ocak Cuma bugün hangi diziler var? 13 Ocak Cuma TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 13 Ocak Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 13 Ocak Cuma hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 13 Ocak Cuma televizyonda ne var? 13 Ocak Cuma bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Hafta sonuna doğru televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 13 Ocak Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 13 Ocak Cuma televizyonda ne var? 13 Ocak Cuma bugün hangi diziler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

23:45 Çırak (Yabancı Sinema)

01:45 Çırak (Yabancı Sinema)

03:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

22:00 Ateş Kuşları

00:30 Ateş Kuşları

03:00 Mutfak Bahane

05:00 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Da Vinci Şifresi (Yabancı Sinema)

23:00 Da Vinci Şifresi (Yabancı Sinema)

00:15 Sokak Yarışçısı (Yabancı Sinema)

02:00 Gelinim Mutfakta

05:00 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

17:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 İyilik

23:30 Orta Sayfa

01:30 Yalnız Kalpler

02:30 En Hamarat Benim

04:00 Senden Daha Güzel

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ömer

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Toparak İle Fidan

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Ömer

03:30 Çöp Adam

05:00 Hayat Bazen Tatlıdır

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

10:30 Yazgı

13:00 Canım Annem

14:00 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

23:15 Survivor Panorama Gönüllüler

02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:30 Doya Doya Moda

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Hangimiz Sevmedik

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayat Gülümse

13:15 Kalk Gidelim

15:30 Adını Sen Koy

16:45 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

23:30 Yürek Çıkmazı

02:30 Hangimiz Sevmedik

04:50 Adını Sen Koy

05:45 Kapanış