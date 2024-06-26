13 şehit anısına yapılacak anıt için arsasını bağışladı

8 Eylül 2015 tarihinde Dilucu Sınır Kapısı yakınlarında gerçekleşen saldırıda, PKK'lı teröristler tarafından önceden tuzaklanan bomba, uzaktan kumanda ile patlatılarak minibüs ile koruma aracını hedef aldı. Bu alçak saldırı sonucunda 13 polis memuru şehit oldu.

Murat Akşi'nin yapmış olduğu arsa bağışı, şehitlerin anısını gelecek nesillere taşımak ve terör örgütlerine karşı güçlü bir cevap vermek amacıyla büyük bir önem taşıyor. Iğdır Emniyet Müdürü Erden Sakarya, Akşi'ye teşekkür ederek, "Bu anlamlı bağış, şehrimizdeki şehitlerimizin hatırasını yaşatmak için son derece kıymetlidir" dedi.

Emniyet Müdür Yardımcılarıyla birlikte gerçekleşen ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.