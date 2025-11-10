Show TV’nin sevilen komedi programı ‘Güldür Güldür Show’, yeni sezonuyla ekranlara geri döndü.

Televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran yapım, 13 sezondur izleyici karşısına çıkıyor. Önceki akşam 417. bölümüyle ekrana gelen BKM imzalı program, yine izleyenleri kahkahaya boğdu. Yıllardır sayısız başarıya imza atan, komedinin vazgeçilmez programı haline gelen ‘Güldür Güldür Show’, fenomen karakterleri ve gündem yaratan skeçleri ile bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor. 13 sezon boyunca kesintisiz bir şekilde izleyenleri güldürmek, kolay iş değil.

Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen yapımda Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı gibi isimler rol alıyor.

Aynı tiyatro sahnesini paylaşacaklar

Fadik Sevin Atasoy ve annesi Emel Göksu, uluslararası bir tiyatro projesinde birlikte sahneye çıkmaya hazırlanıyorlar. Danimarka’dan Enter Ghost Yapım, Türkiye’den Emre Oskay’ın yapımcılığında Sky Film Global’ın ortak projesi olan yapım, 2026’da Kopenhag’daki prömiyerin ardından Türkiye’de de seyirci ile buluşacak.

Grimm Kardeşler’in Pamuk Prenses masalını çağdaş bir bakışla yorumlayan eser, bir kadının dönüşüm hikâyesi üzerine kurulu. Danimarkalı ödüllü yazar Christian Lollike ve Anders Djurslev’in, Fadik Sevin Atasoy ve Emel Göksu için yeniden yazdığı çağdaş bir masal olan oyunun ilk okuma provası ve atölye çalışması İstanbul’da yapıldı.

Oyunun Türkiye ve Avrupa’da turne yapması planlanıyor. Danimarkalı yönetmen Christian Lollike’nin yöneteceği oyun, çağımız kadınları ve güzellik anlayışına bir hiciv olarak sahnelenecek.

‘Seninle Evlenir miyim?’ rekor kırdı

Türk Tiyatrosu’nun efsane komedilerinden ‘Seninle Evlenir miyim?’, Adana Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde 500. kez sahnelendi.

Melda Gür ve Barbaros Uzunöner’in rol aldığı Bu Tiyatro imzalı ilişkiler komedisi oyun, sahnelendiği 2011 yılından bu yana güldürmeye devam ediyor. Yeni sezonda yurt dışında da seyirciyle buluşacak olan iki perdelik ‘Seninle Evlenir miyim?’, rekor sayıda sahnelenen oyunlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Oyunda tanışma, sevgili olma, evlilik kararı alma, düğün hazırlıkları, düğün, evlilik hayatı gibi konular ele alınıyor.