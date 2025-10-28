YENİÇAĞ - Tokat / Fatih Karaman

Tokat'ın 13 yıldır kesintisiz süren en büyük tarım buluşmasında, sektörün siyasi liderleri ve temsilcileri birleşti. Ancak bu yılki açılışın ana gündemi, fuarın geleceği oldu: Tokat'ın tarımdaki potansiyelini katlayacak modern bir fuar ve kongre merkezine olan acil ihtiyaç resmen dile getirildi. 1 Kasım'a kadar sürecek festival, aynı zamanda bir kalkınma talebi platformuna dönüştü.

Tokat’ta bu yıl 13’üncü kez düzenlenen Tokat Tarım Festivali, geniş bir katılımla açıldı. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen festivalin açılış törenine; Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkan Vekili Hayri Korkmaz, AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer, MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri, oda üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Açılış töreninde yapılan konuşmalarda, Tokat Tarım Festivali’nin 13 yıldır kesintisiz şekilde düzenlenerek tarım sektörünün önemli bir buluşma noktası haline geldiği vurgulandı. Fuarın, alıcı ile satıcıyı bir araya getiren, tarım teknolojilerinin tanıtıldığı ve bilgi paylaşımının sağlandığı bir platform olarak bölge ekonomisine büyük katkı sunduğu ifade edildi.

Konuşmalarda ayrıca, Tokat’ın tarım potansiyeline dikkat çekilerek, şehrin artık modern bir fuar ve kongre merkezine acilen ihtiyaç duyduğu belirtildi. Böyle bir yatırımın yalnızca tarım sektörünü değil, Tokat’ın ticari ve sosyal yaşamını da canlandıracağına vurgu yapıldı.

Katılımcılar, fuarların hem üreticiler hem de yatırımcılar için yeniliklerin takip edilmesi açısından büyük önem taşıdığını dile getirerek, Tokat’ta bu alandaki gelişmelerin umut verici olduğunu kaydetti.

Tokat Tarım Festivali kapsamında, tarım makineleri, tohum, gübre, sulama sistemleri ve tarımsal yeniliklerin sergilendiği çok sayıda firma stant açtı. Festival, 1 Kasım tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.