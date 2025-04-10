13 üniversiteye yeni rektör atandı! Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına Cevdet Vural getirildi

Kaynak: ANKA
13 üniversiteye yeni rektör atandı! Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına Cevdet Vural getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile; 13 üniversiteye yeni rektör atandı, Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına Cevdet Vural getirildi.

İbrahim Şenel ise Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile; 13 üniversiteye yeni rektör atandı, Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına Cevdet Vural getirildi.

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REKTÖR ATAMALARI ŞU ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne İlhami Gülçin,
Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Öztürk Emiroğlu,
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne İbrahim Aydın,
Batman Üniversitesi Rektörlüğüne İdris Demir,
Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne İsmail Burak Küntay,
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Necmettin Elmastaş,
Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Murat Koç,
Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Oktay Yıldız,
Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Musa Gençcelep,
Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Rengin Ak,
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Zekeriya Akman,
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Turgay Uzun,
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne ise Mahmud Güngör atandı.

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