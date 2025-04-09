2 öğrencisini istismarla suçlanıyor... Kadın din kültürü öğretmeni için pes dedirten savunma

Konya'da geçtiğimiz aylarda yaşanan bir istismar olayı kamuoyunun da tepkisini hayli çekmişti. Bir imam hatip ortaokulunda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni R.E.'nin 13 yaşlarındaki iki erkek öğrencisini istismar ettiği ortaya çıkmıştı.

AVM OTOPARKINDA İSTİSMAR

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, 31 yaşında evli ve iki çocuk annesi sözde öğretmen önce erkek öğrencisini mesajlar atmış sonraki zamanlarda ise kendisine ait bir araç ile bir AVM'nin kapalı otoparkına çok defa götürerek öğrencisini istismar etmişti.

BAŞKA BİR ÖĞRENCİ AYNI ŞEKİLDE KURBAN EDİLDİ

Sonraki zamanlarda ise bu öğrencisi ile aralarındaki ilişkiyi bitiren sözde öğretmen bu defa başka bir öğrencisini hedef aldı. Yine farklı zamanlarda bu öğrencisini de AVM otoparkına götüren R.E. burada öğrencisini istismar etmiş ve farklı zamanlarda açık fotoğraf ve videolarını öğrencisine gönderdi.

İSTİSMAR ORTAYA ÇIKTI: 106 YIL HAPSİ İSTENDİ

Velilerin durumu fark etmesi üzerine sözde öğretmenden şikayetçi olundu. Başlatılan soruşturma kapsamında iki çocuk yönünden "çocuğun cinsel istismarı", "cinsel taciz", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 106 yıl hapis cezası istendi.

İTİRAF ETTİ TUTUKLANDI

İlk aşamada tutuksuz yargılanan sözde öğretmen çıktığı ilk mahkemeden R.E'nin istismarı itiraf etmesi ile tutuklandı.

İKİNCİ DURUMAYA AVUKAT DAMGASINI VURDU

İlk duruşmada kapalı çıkan sözde öğretmenin dün görülen 2. duruşmada başı açık bir şekilde katılması dikkat çekerken duruşmaya avukatın savunması damga vurdu.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL İDDİASI

Avukat istismar iddialarını reddetti ve durumun olsa olsa sarkıntılık olabileceğini söyledi. Bununla beraber sözde öğretmenin akıl sağlığının da yerinde olmadığını savundu.

İDDİALARI REDDETTİ

Buna karşın R.E. akıl sağlığının yerinde olduğunu ve herhangi bir ilaç kullanmadığını belirtti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti ise duruşmada sanık R.E'nin değil avukatın savunmasını haklı buldu ve TCK’nın 32.maddesi gereğince öğretmenin adli tıpa sevk edilmesine karar verdi. Duruşma 26 Haziran 2025 tarihine ertelendi.