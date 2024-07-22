13 Yaşındaki Ahmet Eren metrelerce havaya uçtu. O anlar kamerada

Kaza, 20 Temmuz akşamı Saray Mahallesi'ndeki Bingöl-Muş karayolunda gerçekleşti. Ahmet Eren Mintaş, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışırken ismi henüz belirlenemeyen bir sürücünün kullandığı otomobilin çarpmasıyla metrelerce havaya savruldu ve ağır yaralandı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Ahmet Eren Mintaş, bugün hastanede hayatını kaybetti.

Cenazesi otopsi için morga götürülürken, sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.