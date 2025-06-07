13 yaşındaki Burak’tan günlerdir haber yok!

Düzenleme: Kaynak: DHA
13 yaşındaki Burak’tan günlerdir haber yok!

Bursa Orhaneli ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi Burak'tan 3 gündür haber alınamıyor. Berbere diye çıkan çocuk tam 96 kişilik ekiple aranıyor. Burak'ın ailesiyle ilgili yürek yakan bir bilgi de ortaya çıktı.

Kaybolmadan bir gün önce, Burak’ın bayram tıraşı olmak için arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki bir berbere gittiği öğrenildi. Ancak yaptırdığı saç modelini beğenmeyen annesi Hanife Koçak (50) ve amcasının, 'Oğlum neden düzgün tıraş olmadın?' diyerek tepki gösterdiği, ardından evdeki tıraş makinesiyle Burak’ın saçlarını tamamen kestikleri belirtildi.

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Ailesiyle yaşadığı bu olayın ardından Burak’ın psikolojik olarak olumsuz etkilendiği öne sürüldü.

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Burak’ın saç modelini gösterdiği cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri ve kaybolduğu sabah sırt çantasıyla yürüdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Burak Koçak’ın babası Bekir Koçak’ın (70), 2022 yılında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği, annesi Hanife Koçak’ın ilk evliliğinden 1 kızı, babası Bekir Koçak’ın ise ilk evliliğinden 2 çocuğu olduğu, Burak’ın ise çiftin tek ortak çocukları olduğu öğrenildi.

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