13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarla suçlanıyordu! Film galasında mutlu aile pozu verdiler

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13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarla suçlanıyordu! Film galasında mutlu aile pozu verdiler

13 yaşındaki çocuğa ilaç vererek cinsel istismarla suçlanan dünyaca ünlü rapçi Jay-Z ve eşi Beyonce galaya 12 yaşındaki kızlarını getirdi. Blue Ivy Carter'ın tarzı tepki çekti.

Jay-Z, 2000 yılında Sean 'Diddy' Combs ile birlikte 13 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. Davada isminin geçmesinin ardından Jay -Z boy gösterdi.

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ÇİFTİN GALADA OLMASI TEPKİ ÇEKTİ

Beyoncé ve Jay-Z, 12 yaşındaki kızları Blue Ivy Carter'ı yeni filmleri Mufasa: Aslan Kral'ın galasına getirdi. Çiftin olay iddialardan sonra galada boy göstermesi tepki çekti.

Disney filminde Kiara karakterine ses veren Blue Ivy, dalgalı saçlarıyla altın rengi bir elbise giydi. Çiftin 12 yaşındaki kızlarını bu şekilde giydirmeleri tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada "12 yaşındaki bi çocuk böyle giydirilmemeli", "12 yaşındaki bir kızı bu şekilde gündem etmemeliler", "Bunlar ne biçim anne baba" yorumları yapıldı.

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