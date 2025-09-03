13 yaşındaki çocuğu döven şahsa ev hapsi

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Rivayete göre, bir sitede diğer çocuklarla oyun oynayan 13 yaşındaki A.K., arkadaşı M.B. tarafından kolundan ısırıldı.

A.K. de arkadaşını itti. Bunun üzerine M.B.’nin babası H.B. öfkelenip site bahçesine indi. H.B., çocuk olmasını dikkate almadan A.K.’yi herkesin gözü önünde darbetti. Yaşanan olay ise anbean sitenin güvenlik kamerasına kaydedildi.

Gözaltına alınan H.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı H.B.'ye ev hapsi cezası verildi