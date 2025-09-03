13 yaşındaki çocuğu döven şahsa ev hapsi

Kaynak: İHA
13 yaşındaki çocuğu döven şahsa ev hapsi

Adana’da bir sitenin bahçesinde 13 yaşındaki çocuğu döverek hakaretler eden kişiye ev hapsi cezası verildi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Rivayete göre, bir sitede diğer çocuklarla oyun oynayan 13 yaşındaki A.K., arkadaşı M.B. tarafından kolundan ısırıldı.

A.K. de arkadaşını itti. Bunun üzerine M.B.’nin babası H.B. öfkelenip site bahçesine indi. H.B., çocuk olmasını dikkate almadan A.K.’yi herkesin gözü önünde darbetti. Yaşanan olay ise anbean sitenin güvenlik kamerasına kaydedildi.

Gözaltına alınan H.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı H.B.'ye ev hapsi cezası verildi

Son Haberler
ABD, Karayipler'de bir gemiyi vurdu
ABD, Karayipler'de bir gemiyi vurdu
Otomobil ağaca çaptı: 1 ölü
Otomobil ağaca çaptı: 1 ölü
Durdurulan otomobilden 3 FETÖ şüphelisi çıktı
Durdurulan otomobilden 3 FETÖ şüphelisi çıktı
MasterChef’te haftanın ilk eleme adayları belli oldu
MasterChef’te haftanın ilk eleme adayları belli oldu
13 yaşındaki çocuğu döven şahsa ev hapsi
13 yaşındaki çocuğu döven şahsa ev hapsi