13 yaşındaki çocuk arkadaşını bıçakladı. Olayda 'Yandere Simulator' şüphesi

Düzenleme: Kaynak: Sabah
13 yaşındaki çocuk arkadaşını bıçakladı. Olayda 'Yandere Simulator' şüphesi

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan bir ortaokulda yaşanan olayda, 13 yaşındaki öğrenci, önce arkadaşının yüzüne biber gazı sıktı, daha sonra ise bıçakla saldırdı.

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan bir ortaokulda gerçekleşen olayda, 7. sınıfa giden C.K. ile sınıf arkadaşı G.N.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tartışma esnasında, C.K., sınıf arkadaşına kabusu yaşattı. Arkadaşının yüzüne önce biber gazı sıkan çocuk, daha sonra arkadaşını bıçakladı. Korkunç olayın okulda yaşandığı belirtilirken, saldırgan öğrencinin "Yandere Simulator" isimli şiddet içerikli oyunu oynadığı ileri sürüldü.

okullar-4-gun-okul-3-gun-tatil-olacak-mi-cuma-cumartesi-pazar-okullar-tatil-mi-sxcn.webpG.N.Ç.’NİN AKCİĞERİ YIRTILDI

Olayın ardından hastaneye kaldırılan G.N.Ç.'nin akciğer zarında yırtık tespit edildi. Talihsiz çocuğun hastanedeki tedavisi devam ederken okul yönetimi ve emniyet birimlerinin, olaya ilişkin soruşturma başlattığı belirtildi.

ŞİDDET İÇERİKLİ OYUN ŞÜPHESİ

Saldırgan öğrenci C.K.'nın "Yandere Simulator" isimli şiddet içerikli oyunu oynadığı öne sürülüyor. Bu oyunda, oyuncuların okulda sevmediği arkadaşlarını tuzağa düşürüp öldürmesi ve cinayet delillerini ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

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Bir zaman önce dünya genelinde çocukların ölümüne neden olan Mavi Balina oyununa benzetilen "Yandere Simulator", bir anime karakterin, takıntılı bir şekilde sevdiği kişiye yakınlaşan diğer kızları öldürmesi üzerine kurulu bir oyun.

Söz konusu oyunda, öldürme seçeneklerinin dışında, oyuncuların diğer kızları gizlice dinleyip, müstehcen fotoğraflarını çekerek yayması gibi yöntemlerle de saf dışı bırakma hedefi bulunuyor.

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