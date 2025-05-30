13 yaşındaki çocuktan acı haber! 5 gündür aranıyordu

Kaynak: İHA
13 yaşındaki çocuktan acı haber! 5 gündür aranıyordu

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan çocuğun cesedi, 5 gün sonra kaybolduğu yerin 2 kilometre ilerisinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi'nde yaşandı. Sulama kanalına giren Suriye uyruklu Ahmet Ali (13), bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ali'nin akıntıya kapıldığı yerin 2 kilometre ilerisinde bulunan DSİ Harran İşletme Mühendisliği su kapaklarına sıkışmış halde buldu. 5 gün sonra bulunan Ali'nin cesedi, kanal dışına çıkarılarak otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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