13 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar skandalı. Yardım istediği herkes dehşeti yaşattı

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, İzmir’in Narlıdere ilçesinde 13 yaşındaki B.A isimli bir erkek çocuğa birden çok kişi tarafından cinsel istismarda bulunuldu.

Karıştığı bir kavga nedeniyle okula gitmeyen B.A kısa süre sonra mahalle kahvesine gidip gelmeye başladı. Anne ve babası 1.5 yaşındayken ayrılan B.A vaktinin çoğunu kahvede geçiriyordu.

Kahvenin sahibi olan Emin Gezer'i ve kardeşi Sedat Gezer'i de yakından tanıyan B.A onlara güveniyordu. Pek çok kişinin de geldiği kahvede B.A yeni insanlarla tanıştı. Bunlardan biri de 69 yaşındaki Mustafa Bircan'dı. Kahvenin ortasında bütün gün pornografik görüntüler izleyen Bircan, bu görüntüleri bir gün B.A.'ya da gösterdi.

İLAÇ İÇİRİP İSTİSMAR ETTİ

Bu yaşananların üzerinden iki hafta geçmeden Bircan B.A’yı evine çay içmeye çağırdı. Eve giden B.A. çay içmeyi beklerken Bircan tarafından ilaç içirilerek uyutuldu. Bircan ise yarı baygın haldeki çocuğa cinsel istismarda bulundu. Yaşadıklarını kimseye anlatamayan ve Bircan'ın tehditlerine boyun eğmek zorunda kalan çocuk bu duruma daha fazla dayanamayarak, istismarı kahvedeki Emin Gezer’e anlattı.

YARDIM ETMEK YERİNE BAŞKA BİR PLAN YAPTI

Çocuğu kurtarması gereken Gezer ise zengin olduğunu bildiği Bircan’dan para koparma planları yaptı. Gezer, B.A.'ya "Sana tecavüz ederken onu videoya çekip parasını alacağız. Sonra seni en kral hastaneye götüreceğim" diyerek dehşete düşüren bir teklifte bulundu.

GÖRÜNTÜLER KARŞISINDA 5 MİLTON TL İSTEDİLER

Teklifi kabul etmeyerek kahveyi terk eden B.A Gezer tarafından bu kez de, "Her şeyi ailene anlatırım" diyerek tehdit edildi. Gezer yanına arkadaşları Mustafa Sünük ve Şiyar Erkuş'u alarak yeni bir plan yaptı. Yeniden istismara maruz bırakılan çocuk, mahalle sakinleri tarafından kayda alındı ve görüntüler karşılığı 5 milyon TL istendi.

OLAYI HER DUYAN İSTİSMARA DAHİL OLDU

Yaşadıklarının biteceğini düşünen B.A’nın bir kabusu da Emin Gezer’in Sedat Gezer tarafından yaşadı. Cezaevinden yeni çıkmış olan Sedat Gezer abisinden duyduğu olaylar sonrası çocuğun evine yatıya gitti ve gece 03.00 civarı uyandırdığı çocuğa onların evinde tecavüz etti.

B.A’nın yaşadıkları bunlarla da bitmedi. Çocuk, daha sonra Emin Gezer'in arkadaşı Mehmet Aslan'da istismar zincirine katıldı. Mahalleden birçok kişi tarafından da istismara uğrayan B.A’ya daha sonra 79 yaşındaki Hüseyin Atıcı’da cinsel saldırı da bulundu.