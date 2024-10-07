13 yaşındaki genç yıldız Real Madrid’i yıkıp geçti

Basketbol dünyası son günlerde 13 yaşındaki bir çocuğu konuşuyor. Barcelona altyapısında oynayan Mohamed Dabone oynadığı oyunla izleyenleri hayran bıraktı. Geçen yaz Burkina Faso’dan gelen 2011 doğumlu oyuncu, katıldığı turnuvada Real Madrid’i yıkıp geçti. Genç yıldız, uluslararası bir turnuvada Real Madrid’e karşı 31 sayı 19 ribaund ve 4 asistle oynadı.

Dabone, daha önce de Adidas’ın düzenlediği turnuvada aldığı kısıtlı süreye rağmen 11.3 sayı ve 5.3 ribaund ortalamaları ile oynadı.

Barcelona altyapısında oynayan Dabone, A takımın sezon başı kampına katılarak, as takımla antrenmana çıkan en genç oyuncu oldu.

Henüz 13 yaşında olmasına rağmen 2,10 boyunda olan Dabone çembere gittiğinde durdurulamıyor. Öte yandan oyun aklı ve oyunu kurma şeklinin de oldukça rafine olduğu ifade ediliyor.

Dabone, gelişimini sürdürürse Barcelona’da forma giyen en genç oyuncu olabilir. Katalan ekibinde maça çıkan en genç oyuncu Ricky Rubio oldu. Kariyerinin büyük bir bölümünü NBA’de geçiren İspanyol oyuncu, henüz 14 yaşında maça çıkarak hem Barcelona, hem de İspanya tarihinde resmi bir maça çıkan genç oyuncu olma unvanına sahip oldu.

Burkina Faso’dan gelen oyuncunun kariyerindeki gelişimin sürmesi durumunda kısa sürede NBA’e gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.