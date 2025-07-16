13 yaşındaki hayranına saldırdı! Testo Taylan gözaltına alındı

Kaynak: Oda Tv
13 yaşındaki hayranına saldırdı! Testo Taylan gözaltına alındı

Testo Taylan olarak bilinen içerik üreticisi Taylan Özgüç Danyıldız, kendisi ile fotoğraf çekilmek istediği iddia edilen 13 yaşındaki hayranını darbettiği gerekçesi ile gözaltına alındı. Danyıldız ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Testo Taylan olarak bilinen Taylan Özgüç Danyıldız, 13 yaşındaki hayranına saldırdı. Ailenin şikayeti üzerine polis, Testo Taylan ismi ile bilinen içerik üreticisini Körfez ilçesinde gözaltına aldı.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TOKAT ATTI İDDİASI

Olay, dün gece saatlerinde yaşandı ve şiddet gören çocuk ile ailesinin şikayeti üzerine ünlü fenomen polis tarafından gözaltına alındı. 13 yaşındaki çocuk bir hayranının sosyal medya fenomeni Testo Taylan ile karşılaştığında fotoğraf çekilmek istediği öne sürüldü. Ancak Taylan Özgüç Danyıldız, hayranının bu isteğine şiddetle karşılık vererek çocuğa tokat attı. Olay anında çevredeki bazı kişilerin tepki göstermesine rağmen Danyıldız'ın saldırısı devam etti.

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AİLENİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI

Darp edilen çocuk yaşadıklarını ailesine anlatınca, aile Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nde Danyıldız hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan şikayet üzerine polis, Testo Taylan ismi ile bilinen içerik üreticisini Körfez ilçesinde gözaltına aldı.

Testo Taylan olarak bilinen Taylan Özgüç Danyıldız ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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"10-15 KİŞİLİK GRUPLAR EVİME GELİP BENİ TACİZ EDİYOR"

Danyıldız konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, "Eve girdiğim anda 10-15 kişilik gruplar evime gelip beni taciz ediyor. Aylardır devam eden bir işkenceydi. Böyle sevgi olmaz. Defalarca uyarmama rağmen evin önüne gelip küfret, cinnet geçirttir; sonra da karşı taraf bir şey yapınca suçlu olsun" dedi.

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