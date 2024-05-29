13 yaşındaki kızdan korkutan performans! Yarışmaya damgasını vurdu

13 yaşındaki kızdan korkutan performans! Yarışmaya damgasını vurdu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Amerikan yetenek yarışması America's Got Talent'ın Salı günkü bölümünde bazı korkutucu anlar yaşandı.

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13 yaşındaki kızdan korkutan performans! Yarışmaya damgasını vurdu 1

Arshiya adlı 13 yaşındaki utangaç, gülümseyen kız, yarışmak için Hindistan'dan Amerika’ya geldiğini söyleyerek kendini tanıttı.

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13 yaşındaki kızdan korkutan performans! Yarışmaya damgasını vurdu 2

Yeteneğinin dans etmek olduğunu ama buna biraz jimnastik ve esneklik de eklediğini açıkladı.

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13 yaşındaki kızdan korkutan performans! Yarışmaya damgasını vurdu 3

Jüri üyelerinden Heidi Klum, Arshiya performansına başlamadan önce ona "Dansınızın farklı olduğunu söylemiştiniz. Burada farklılığı seviyoruz, bu yüzden neye sahip olduğunuzu görmek bizi çok heyecanlandırıyor." dedi.

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13 yaşındaki kızdan korkutan performans! Yarışmaya damgasını vurdu 4

Ekip daha sonra birkaç eski oyuncak bebekle süslenmiş küçük bir ahşap eve benzeyen bir şeyi sahneye getirdi.

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13 yaşındaki kızdan korkutan performans! Yarışmaya damgasını vurdu 5

Jürilerden kıyafetini değiştirmek için izin isteyen Arshiya her tarafı sahte kanla kaplanmış olarak sahneye geldi ve tüyler ürpertici bir film müziği çalınırken bir canavar gibi hareket etti.

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13 yaşındaki kızdan korkutan performans! Yarışmaya damgasını vurdu 6

Dehşete düşmüş seyirciler, çatlak dişleri ve dondurucu kontakt lensleri olan kanlı bir elbise giyen Arshyia'nın vücudunu imkansız gibi görünen şekillere sokması, öne ve arkaya eğilmesi nedeniyle çığlık attı. Bazı insanlar ise performanstan korkup izleyemedi ve kafalarını çevirdi.

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13 yaşındaki kızdan korkutan performans! Yarışmaya damgasını vurdu 7

Jüri üyelerinden Sofia Vergara, küçük kızın performansı izlerken "Bundan hoşlanmadım" dedi.

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13 yaşındaki kızdan korkutan performans! Yarışmaya damgasını vurdu 8

Arshiya, sonunda kendini geriye doğru fırlatarak sahnenin neredeyse düz bir noktasına indi ve Vergara'nın çığlık atmasına neden oldu. Ardından jüri üyelerinin dördü de (Klum, Cowell, Vergara ve Howie Mandel) ayağa kalkıp kızı alkışladılar.

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13 yaşındaki kızdan korkutan performans! Yarışmaya damgasını vurdu 9

Klum, "[Gösteriden önce] üstünüzü değiştirmek için ayrılacağınızı söylediğinizde güzel bir elbiseyle geri döneceğinizi sanıyordum" dedi. Yarışmacının şimdiye kadar gördüğü en iyi akrobatlardan biri olduğunu düşündüğünü ekledi.

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13 yaşındaki kızdan korkutan performans! Yarışmaya damgasını vurdu 10

Mandel, evde izleyen genç kızların çok fazla eğitim almadan hiçbir hareketi denememesini tavsiye etti.

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13 yaşındaki kızdan korkutan performans! Yarışmaya damgasını vurdu 11

Cowell, onun o kadar tatlı olduğunu, Disney rutini falan yapacağını düşündüğünü ama onun yerine 1973 yapımı The Exorcist'in yıldızı Linda Blair olarak geri döndüğünü söyledi.

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13 yaşındaki kızdan korkutan performans! Yarışmaya damgasını vurdu 12

Arshiya jürinin tamamından evet oyu alarak üst tura geçmeyi başardı.

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13 yaşındaki kızdan korkutan performans! Yarışmaya damgasını vurdu 13

13 yaşındaki kız, sahne arkasında gururlu annesiyle yeniden bir araya gelirken sunucu Terry Crews'a bir sonraki turda yine şok yaratacağına söz verdi.

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13 yaşındaki kızdan korkutan performans! Yarışmaya damgasını vurdu 14
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13 yaşındaki kızdan korkutan performans! Yarışmaya damgasını vurdu 15
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13 yaşındaki kızdan korkutan performans! Yarışmaya damgasını vurdu 16
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