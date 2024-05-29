13 yaşındaki kızdan korkutan performans! Yarışmaya damgasını vurdu

Arshiya adlı 13 yaşındaki utangaç, gülümseyen kız, yarışmak için Hindistan'dan Amerika’ya geldiğini söyleyerek kendini tanıttı.
Yeteneğinin dans etmek olduğunu ama buna biraz jimnastik ve esneklik de eklediğini açıkladı.
Jüri üyelerinden Heidi Klum, Arshiya performansına başlamadan önce ona "Dansınızın farklı olduğunu söylemiştiniz. Burada farklılığı seviyoruz, bu yüzden neye sahip olduğunuzu görmek bizi çok heyecanlandırıyor." dedi.
Ekip daha sonra birkaç eski oyuncak bebekle süslenmiş küçük bir ahşap eve benzeyen bir şeyi sahneye getirdi.
Jürilerden kıyafetini değiştirmek için izin isteyen Arshiya her tarafı sahte kanla kaplanmış olarak sahneye geldi ve tüyler ürpertici bir film müziği çalınırken bir canavar gibi hareket etti.
Dehşete düşmüş seyirciler, çatlak dişleri ve dondurucu kontakt lensleri olan kanlı bir elbise giyen Arshyia'nın vücudunu imkansız gibi görünen şekillere sokması, öne ve arkaya eğilmesi nedeniyle çığlık attı. Bazı insanlar ise performanstan korkup izleyemedi ve kafalarını çevirdi.
Jüri üyelerinden Sofia Vergara, küçük kızın performansı izlerken "Bundan hoşlanmadım" dedi.
Arshiya, sonunda kendini geriye doğru fırlatarak sahnenin neredeyse düz bir noktasına indi ve Vergara'nın çığlık atmasına neden oldu. Ardından jüri üyelerinin dördü de (Klum, Cowell, Vergara ve Howie Mandel) ayağa kalkıp kızı alkışladılar.
Klum, "[Gösteriden önce] üstünüzü değiştirmek için ayrılacağınızı söylediğinizde güzel bir elbiseyle geri döneceğinizi sanıyordum" dedi. Yarışmacının şimdiye kadar gördüğü en iyi akrobatlardan biri olduğunu düşündüğünü ekledi.
Mandel, evde izleyen genç kızların çok fazla eğitim almadan hiçbir hareketi denememesini tavsiye etti.
Cowell, onun o kadar tatlı olduğunu, Disney rutini falan yapacağını düşündüğünü ama onun yerine 1973 yapımı The Exorcist'in yıldızı Linda Blair olarak geri döndüğünü söyledi.
Arshiya jürinin tamamından evet oyu alarak üst tura geçmeyi başardı.
13 yaşındaki kız, sahne arkasında gururlu annesiyle yeniden bir araya gelirken sunucu Terry Crews'a bir sonraki turda yine şok yaratacağına söz verdi.