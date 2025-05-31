13 yaşındaki kızın kahreden ölümü!

Kaynak: İHA
13 yaşındaki kızın kahreden ölümü!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iddiaya göre kalp krizi geçiren 13 yaşındaki kız, hastanede hayatını kaybetti.

Olay saat 10.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Huzur Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan evde meydana geldi. Suriye uyruklu Maram Hac Hasan(13) bir anda fenalaştı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kalbi duran çocuğa kalp masajı yapmaya başladılar.

Ambulansa alınan çocuk, sağlık ekiplerince kalp masajı yapılarak hastaneye kaldırıldı. Çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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