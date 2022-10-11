13 yaşındaki motor sürücüsü kaza yaptı. 1 ölü 1 yaralı

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Yeşilova merkez Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. A.G. (68) yönetimindeki 15 LB 662 Plakalı otomobil ile M.A.G. (13) yönetimindeki 15 LB 334 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazadan sonra devrilen motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Uğur Kartal (26) metrelerce savruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü M.A.G. ile Uğur Kartal’ı Yeşilova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kartal, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. M.A.G. ise ilk tedavinin ardından Burdur Devlet hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.(AA)

