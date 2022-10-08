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13 yıl cezası bulunan şahıs yakayı ele verdi

Kayseri’de 13 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan bir zanlı yakalandı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 16:59
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13 yıl cezası bulunan şahıs yakayı ele verdi

13 yıl cezası bulunan şahıs yakayı ele verdi
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İHA
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler tarafından Kocasinan ilçesine bağlı Yıldızevler Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda, hakkında adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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