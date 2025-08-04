13 yıl hapis cezası vardı!

Öğrenilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi personeli tarafından Gürler Mahallesi Lokman Çelikkol Sokak üzerinde gerçekleştirilen faziletlerde H.T. isimli şahıs kontrol altına alındı. Gerçekleştirilen kimlik incelemesinde şahsın, Yozgat Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "parada kalpazanlık" suçundan 10 yıl 39 ay 35 gün, Delice İlamat İnfaz Bürosu tarafından ise 5 ay mahpusluk cezası ile aranmakta olduğu belirlendi.

Bunun yanında H.T.’nin 2 bin 400 TL yargısal para cezası olduğu da tespit edildi. Yakalanan şahıs, gerekli sıhhi kontrolünün ardından Aranan Şahıslar Büro Amirliği birimlerine devredildi. Prosedürlerin ardından mahkûm şahıs, hapishaneye sevk edildi.