13 yıl hapis cezasıyla İzmir’de yakalandı

Kaynak: İHA
13 yıl hapis cezasıyla İzmir’de yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde yunus polisleri, 2 ayrı suçtan kesilmiş 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan dolandırıcıyı kıskıvrak yakaladı.

İzmir'in Konak ilçesinde yunus polisleri, 2 ayrı suçtan kesilmiş 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan dolandırıcıyı kıskıvrak yakaladı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde yaptığı uygulamada şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. D.B. adlı kadının yapılan sorgusunda, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından arandığı ve hakkında kesilmiş 13 yıl 4 ay hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan D.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

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