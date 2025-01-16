13 yıl sonra bir ilk! THY'den Suriye'ye seyahat edeceklere bilgilendirme

Kaynak: DHA
13 yıl sonra bir ilk! THY'den Suriye'ye seyahat edeceklere bilgilendirme

Türk Hava Yolları 13 yıl aradan sonra Suriye'nin başkenti Şam'a ilk seferini düzenleyecek. Alınan kararla birlikte İsrail ve İran vatandaşlarının ülkeye giremeyeceği açıklandı.

Türk Hava Yolları 13 yıl aradan sonra Suriye'nin başkenti Şam'a ilk seferini yapacak. Türk Hava Yolları (THY), resmi internet sitesinde yayınladığı bilgilendirmeye göre, Suriye Arap Cumhuriyeti makamlarınca alınan karar doğrultusunda İsrail ve İran vatandaşlarının ülkeye giremeyeceğini açıkladı.

23 Ocak Perşembe günü Şam'a ilk seferini düzenleyecek olan Türk Hava Yolları (THY) resmi internet sitesinden yolcularına özel seyahat bilgilendirmesi yayınladı. Buna göre Suriye'ye seyahat edecek yolcular için Suriye Arap Cumhuriyeti makamlarınca bir dizi karar alındı. Karara göre, İsrail ve Iran vatandaşları hariç tüm ülke vatandaşları ülkeye giriş yapabilecek. Suriye vatandaşlarının Suriye uyruklu olduğunu gösteren bir belge ibrazı gerekecek. Lübnan vatandaşları ise anne veya babalarının Suriye vatandaşı olması halinde veya başka bir ülkede oturum hakkı ya da vizesi olması halinde ülkeye giriş yapabilecek. Basın mensupları ise Suriye'ye girişlerde özel izne tabi olacak.

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