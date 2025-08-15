13 yıllık baş ağrısı 10 dakikada sona erdi

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gülhan Şahbaz, yıllardır küme tipi baş ağrısı yaşayan bir hastasına uyguladığı girişimsel tedaviyle yüz güldürdü.

13 yıldır şiddetli baş ağrısı çeken Yusuf Aydın, 10 dakikalık bir işlemle sağlığına kavuşmuş oldu.

Hastanın tedavi sürecini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gülhan Şahbaz, "Hastamız 13-14 yıldır şiddetli, tek taraflı göz çevresinde delici tarzda ağrılar yaşıyordu. Gözyaşı artışı ve burun tıkanıklığının eşlik ettiği, ilaca dirençli küme tipi baş ağrısı tanısı koyduk. Bu nadir rastlanan baş ağrısı türünde hızlı ve etkin müdahale büyük önem taşıyor" dedi.