13 yıllık evliliği 10 dakikada bitmişti! Ünlü oyuncu Cemal Hünal özgürlüğünü bakın nasıl ilan etti

2008 yılında vizyona giren Issız Adam filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Cemal Hünal, Lale Cangal ile birkaç gün önce anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Ünlü oyuncu boşanmanın ardından yeni yaşını bakın nasıl kutladı.

TEK CELSEDE BOŞANDI

2011 yılında nikah masasına oturduğu keman sanatçısı ve oyuncu eşi Lale Cangal ile Cemal Hünal tek celsede boşandı. Çiftin 13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti.

65 BİN LİRA NAFAKA ÖDEYECEK

Mahkeme, 10 yaşındaki oğulları Atilla'nın velayeti konusunda ortak velayet kararına ve Hünal'ın oğluna aylık 65 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İLAN ETTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu boşanmanın gerçekleştiği akşam, yakın dostlarıyla hem yeni yaşını hem de boşanmasını kutlayarak adeta özgürlüğünü ilan etti.

48. yaşını dostlarıyla karşılayan ünlü ismin keyifli halleri, tüm dikkatleri üzerine çekti.

LALE CANGAL KİMDİR?

Lale Cangal, 1981 yılında Hollanda’da doğdu. Cangal, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü’nden mezun oldu. Oyunculuk deneyimi olan Lale Cangal, “Annem”, “Kurtlar Vadisi Pusu” ve “Emret Komutanım” gibi dizilerde rol aldı. Cangal, 2011 yılında oyuncu olan Cemal Hünal ile evlendi. Lale Cangal 43 yaşında ve 10 yaşında bir erkek çocuğu var.