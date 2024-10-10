13 yıllık evliliği 10 dakikada bitmişti! Ünlü oyuncu Cemal Hünal özgürlüğünü bakın nasıl ilan etti

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
13 yıllık evliliği 10 dakikada bitmişti! Ünlü oyuncu Cemal Hünal özgürlüğünü bakın nasıl ilan etti

Issız Adam filminde Alper karakterine hayat veren ünlü oyuncu Cemal Hünal, 13 yıllık evliliğini 10 dakikada sonlandırmıştı. Hünal, boşanmayı bakın nasıl kutladı.

2008 yılında vizyona giren Issız Adam filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Cemal Hünal, Lale Cangal ile birkaç gün önce anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Ünlü oyuncu boşanmanın ardından yeni yaşını bakın nasıl kutladı.

8u8.webp

TEK CELSEDE BOŞANDI

2011 yılında nikah masasına oturduğu keman sanatçısı ve oyuncu eşi Lale Cangal ile Cemal Hünal tek celsede boşandı. Çiftin 13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti.

65d6ec68a37685292bf80cab.webp

65 BİN LİRA NAFAKA ÖDEYECEK

Mahkeme, 10 yaşındaki oğulları Atilla'nın velayeti konusunda ortak velayet kararına ve Hünal'ın oğluna aylık 65 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

jj.webp

ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İLAN ETTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu boşanmanın gerçekleştiği akşam, yakın dostlarıyla hem yeni yaşını hem de boşanmasını kutlayarak adeta özgürlüğünü ilan etti.

48. yaşını dostlarıyla karşılayan ünlü ismin keyifli halleri, tüm dikkatleri üzerine çekti.

lale-cangal.png

LALE CANGAL KİMDİR?

Lale Cangal, 1981 yılında Hollanda’da doğdu. Cangal, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü’nden mezun oldu. Oyunculuk deneyimi olan Lale Cangal, “Annem”, “Kurtlar Vadisi Pusu” ve “Emret Komutanım” gibi dizilerde rol aldı. Cangal, 2011 yılında oyuncu olan Cemal Hünal ile evlendi. Lale Cangal 43 yaşında ve 10 yaşında bir erkek çocuğu var.

uu-002.webp

lale-cangal-kimdir-lale-cangal-cemal-hunal-17902892-3683-amp.webp

Son Haberler
Amerikalı Pegasus şirketi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ölen Türklere tazminat ödeyecek
Amerikalı Pegasus şirketi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ölen Türklere tazminat ödeyecek
Kocaeli'de otobüsteki vahşetin zanlısı adliyeye sevk edildi
Kocaeli'de otobüsteki vahşetin zanlısı adliyeye sevk edildi
İsrail büyükelçiliklerine bombalı saldırı emri 'Kürt Tilkisi'den...
İsrail büyükelçiliklerine bombalı saldırı emri 'Kürt Tilkisi'den...
Avrupa Birliği'den milyarlarca euro hatalı harcama
AB'den 10 milyar euro hatalı harcama
Bu akşam dengeler alt üst olacak! İnci Taneleri’nde geçmişin sırları açığa çıkıyor
Bu akşam dengeler alt üst olacak! İnci Taneleri’nde geçmişin sırları açığa çıkıyor