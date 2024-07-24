130 fabrika Türkiye’yi terk etti! 90 bin kişi işsiz kaldı

Öz-İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, sendika genel merkezinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Türkiye'nin tekstil sektöründe dünyada ilk 10 ülke içerisinde bulunduğunu belirten Ay, tekstil ve hazır giyim-dokuma sektörünün yılda 20 milyar dolar kazandıran, dış ticaret fazlası veren, istihdamı yüksek bir sektör olduğunu söyledi.

“FASON ÜRETİM MARKALAŞMAYI ENGELLİYOR”

Tekstil sektöründe mesafe alınması için markalaşmanın önemini vurgulayan Ay, şunları kaydetti:

"İnsanoğlu var olduğu sürece tekstil var olmaya devam edecektir. Tekstilin bu ülkede kalması gerekiyor bunun için markalaşması gerekiyor. Tekstil sektörümüzün ana sıkıntılarından biri markalaşamamasıdır, fason üretim yapmasıdır. Çünkü fason üretim kolayımıza geliyor fasonda kazanmak daha kolay, markalaşmak geri yatırım bir süreç, maalesef işverenlerimiz bu sürece girmediler. Geldiğimiz noktada bize fason üretim yaptıran markalar, bu üretimlerini daha ucuz emeğin olduğu, enerjinin daha ucuz olduğu, daha pazara yakın olan ya da pazarlara ulaşmanın daha kolay olduğu yerlerde üretim yaptırmaya başladılar."

“FİRMALAR UCUZ İŞÇİLİK PEŞİNDE”

Ay, firmaların ucuz işçilik peşinde olduğuna dikkati çekerek, bunun kaliteyi düşürdüğünü ve sektörden kaymalara sebep olduğunu ifade etti.

“130 FİRMA TÜRKİYE’Yİ TERK ETTİ, 90 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI”

Daha önce Türkiye'de üretim yapan birçok firmanın Mısır başta olmak üzere farklı ülkelerde üretim yapmaya başladığına dikkati çeken Ay, "Şu anda daha önce Türkiye'de üretim yapan 130 firmamız, üretimlerini Mısır'da yapıyor. 90 bin kişi tekstil sektöründen çıktı. Bu sayı son bir yıl içerisinde tamamlandı." bilgisini paylaştı.