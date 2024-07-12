1300 lira birden zam geldi. Cebinizden büyük para gidecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
1300 lira birden zam geldi. Cebinizden büyük para gidecek

Milyonları ilgilendiren kara haber geldi. Cebinizden büyük para gidecek hazır olun.

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