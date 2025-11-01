Nazilli Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinliğe protokol, muhtarlar ve halk yoğun ilgi gösterdi.

Kaşıkçılar Muhtarı Muhammet Çobanoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen hasada Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sunay Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Ahmet Çevikçelik, Orman İşletme Müdürü Hüseyin Devrim Karasulu, kurum personelleri ile Çatak Muhtarı Mehmet Bilici, Kuşçular Muhtarı Ramazan Kömürcüoğlu, Yukarı Örencik Muhtarı Hasan Özkaya, Apaklar Muhtarı Mehmet Apak, Aşağı Örencik Muhtarı Mükremin Karakurt ve Hasköy Muhtarı Mehmet Cırcır katıldı. Protokol, kahvaltı sonrası hasada destek verdi.

BİN 300 RAKIMDA ZORLU HASAT MESAİSİ

Nazilli’nin yüksek rakımlı Kuşçular Mahallesi kırsalında çırpma ile başlayan hasatta kestaneler düşürüldü, kadın işçiler tarafından çuvallara toplandı. Gençler zor arazide taşıyıp köye ulaştırdı, özel kuyulara alındı. Dikenli kabuklu kestaneler 15 gün örtülü bekletildikten sonra patozla ayrılıp satışa hazırlanacak.

ZORLU MESAİYE İLÇE PROTOKOLÜNDEN MORAL DESTEĞİ

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan: "Nazilli’nin yaklaşık 20 mahallesinde kestane hasadı sürüyor. Hasatta kadınlarımızın da büyük emeği var. Neredeyse 10 asra dayanan yaşamları ile kestane ağaçları bereketini halkımızla paylaşmaya devam ediyor. Bu dağlarımızda Türkiye’nin en önemli ürünleri arasında yer alan incir ve zeytinin yanısıra kestanemiz de önemli bir gelir kaynağı. Arazi yapısı nedeniyle zor ve meşakkatli bir çalışma yapılıyor. Herkesin emeğine sağlık diyorum" dedi.

10 ASIRLIK AĞAÇLARDA HASAT



Kadınlar Kaymakam Kan’a teşekkür etti. Cemile Kaşıkçı: "Dört mevsim çalışan ve üreten kadınlar olarak her zaman yakın desteğini gördüğümüz hemcinsimiz kaymakam kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Atalarımızın bin yıldan bu yana emek verdiği kestane ağaçlarımız bu yılda bereketi ile ekonomimize can katıyor. Bakımı ve hasadı zor şartlarda gerçekleştirdiğimiz kestanemizden elde ettiğimiz gelirle geçimimizi sağlamaya devam edeceğiz. Sezonumuzun bereketli geçmesini diliyoruz" dedi.